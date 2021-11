Teresa Mannino: dal primo incontro con il compagno alla laurea: 5 curiosità che non conosci

Teresa Mannino è da poco tornata sul piccolo schermo degli italiani, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità che probabilmente non conosci sul suo conto.

Teresa Mannino è senza dubbio una delle artiste più famose del piccolo schermo degli italiani, che ha trovato il successo con il grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Zelig, lo storico programma di canale 5 che dopo anni di pausa è tornato in onda con la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Teresa è amatissima, e non è difficile capirne il motivo visto il suo enorme talento, e per questo motivo non stupisce come i telespettatori non vedano l’ora di poterla ammirare nuovamente sul palco visto che a causa del periodo difficile in cui viviamo il lavori del mondo dello spettacolo sono stati costretti a fermarsi per oltre un anno, ma ora il peggio sembra essere passato e Teresa come tutti i suoi colleghi è pronta a tornare in carreggiata.

Grazie alla sua esperienza in tv, il pubblico del piccolo schermo pensa di conoscere tutto sul suo conto, ma è realmente così? Ecco 5 curiosità su Teresa Mannino di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose che probabilmente non conosci su Teresa Mannino

Teresa Mannino, lo si può notare anche durante il corso delle sue apparizioni sul piccolo schermo nostrano, ha una grande capacità dialettica. Ma sapevate che l’artista siciliana ha un grosso bagaglio culturale alle spalle? Pensate un po’, prima di debuttare in tv con i suoi sketch irriverenti, ha concluso la sua formazione conseguendo una laurea in filosofia.

L’artista, tra l’altro, ha sempre confidato, questa è la seconda curiosità sul suo conto, di essere contraria a richiedere l’aiuto del chirurgo per qualche ritocchino, ma non potrebbe fare a meno di tingersi i capelli.

Nonostante appaia piccola e minuta, la comica di Zelig si è definita una persona prepotente quando era una bambina. La Mannino, essendo la più piccola dei suoi fratelli, ha subito imparato ad imporsi utilizzando, pensate un po’, dei ricatti. Confidando durante un’intervista che “minacciava” i suoi coetanei affermando che non sarebbero più stati nel suo cuore e loro obbedivano ai suoi ordini. Lo avreste mai detto?

Teresa, tra l’altro si divide tra Milano e Palermo, a seconda dei suoi impegni lavorativi, ma attenzione perché l’ultima curiosità sul suo conto riguarda la sfera sentimentale della sua vita. Del suo compagno Andrea non si hanno a disposizione molte informazioni, tranne che i due si sono incontrati dietro le quinte di uno spettacolo ma lei all’epoca era impegnata.

Quella relazione però è terminata qualche anno dopo e lei e Andrea si sono incontrati per caso in un Autogrill a Verona e da quel momento non si sono mai più separati. Il compagno di Teresa Mannino è senza dubbio una delle persone più importanti della sua vita.