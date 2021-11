I segreti di makeup delle royals: quali sono e come metterli in pratica

Esistono dei segreti di makeup delle royals che esse mettono in pratica ogni giorno, che permettono loro di apparire sempre perfettamente curate e pronte per essere immortalate dagli scatti fotografici. Quante volte ci siamo chieste come mai le royals appaiano sempre così perfette, raffinate ed eleganti sfoggiando makeup capaci di enfatizzare i loro pregi in modo perfetto?

Esistono dei segreti di makeup delle donne reali che esse mettono in pratica ogni giorno, che permettono loro di apparire sempre perfettamente curate e pronte per essere immortalate dagli scatti fotografici.

La vita di una donna in vista come quella di una casa reale non deve essere certo semplice. Il look studiato nel minimo dettaglio, anche quello per fare una semplice passeggiata con i cani, i capelli mai fuori posto ed il makeup impeccabile in ogni momento della giornata. Utilizzano prodotti cosmetici formulati per loro?

Assolutamente no! Conoscono però dei segreti di makeup delle donne reali da mettere in pratica ogni giorno, ecco quali.

I segreti di makeup delle royals: ecco cosa dovresti sapere anche tu sulle regole del trucco di donne che appaiono sempre impeccabili!

Bellezze come quelle di Kate Middleton o Rania di Giordania, destano stupore e ammirazione ad ogni loro uscita pubblica ma anche quando vengono ‘paparazzate’ nella loro vita quotidiana, questo perché seguono delle regole di makeup ben precise dalle quali difficilmente si scostano, tranne in occasioni ufficiali molto importanti in cui il loro look è tenuto sotto lo stretto controllo dei loro makeup artist di fiducia.

Ecco quali sono i piccoli ma importanti segreti di makeup delle donne reali:

->>LEGGI ANCHE: Smokey Eye su occhi piccoli? I consigli per un makeup perfetto!

1- Il rossetto perfetto

Difficilmente si potrà vedere una donna reale che sfoggia un sorriso dal color vermiglio, prugna, rosso acceso o viola. Queste donne sempre al centro dell’attenzione amano vestire sempre rossetti sulle tonalità nude, o rosati o più caldi, questo per evitare imbarazzanti sbavature ed avere sempre labbra perfette in primo piano.

2- Incarnato compatto ma occhio al contouring

La base viso delle donne reali appare sempre perfetta, con un incarnato compatto e con delle gote leggermente colorate, tanto da regalare un aspetto sano e giovane al viso. L’unico gioco di ombre che si regalano è un leggero contouring per scolpire le guance ma sempre ben sfumato ed armonizzato con il resto del makeup viso. Assolutamente vietati tutti i contouring importanti soprattutto per quel che riguarda il naso.

3- Il giusto makeup occhi

Il makeup occhi delle donne reali non sarà mai uno smokey eye con ciglia finte dall’effetto ‘super drama’ ma si gioca sempre sui toni del nude, del biscotto e del marrone, colori che andranno ad esaltare il loro colore naturale di iride e linee che enfatizzeranno il loro taglio di occhi sempre in modo raffinato ed elegante. Il mascara? Applicato in modo perfetto ma dall’effetto del tutto naturale.

4- Formulazioni long lasting

Tutto i prodotti di makeup dal fondotinta al mascara vengono utilizzati dalle donne reali in formulazione waterproof o a lunga durata, questo per garantire una tenuta extra del makeup.

->>LEGGI ANCHE: Applicazione ciglia finte: gli errori da non commettere assolutamente!

5- Sopracciglia perfette

Le sopracciglia sono tra i particolari più importanti e curati del viso delle reali. No a sopracciglia troppo fine e depilate, all’effetto ali di gabbiano troppo enfatizzato e al tattoo. Le sopracciglia sono sempre folte, dalla linea naturale e ben definite eliminando ogni peletto fuori posto.