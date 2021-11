Questi 3 segni zodiacali stanno per rimettersi con un ex

Succederà alla fine di questo mese di Novembre. Secondo gli astri questi 3 segni zodiacali cederanno al fascino del loro ex.

A volte ritornano e questo vale anche l’amore! Secondo gli astri, 3 segni zodiacali stanno per rimettersi con un ex, accadrà proprio entro la fine del mese. Per loro a Natale si prospetta la degustazione di una minestra riscaldata.

Tornare insieme ad un ex è una questione complicata. Seppure si tratti di una persona che si è amato tanto o che ancora si ama, sappiamo bene che quando una storia arriva al capolinea significa che qualcosa è andato storto. A differenza di un nuovo amore, un nuovo inizio, tornare con un Ex sembra essere un film già visto.

Sappiamo bene a cosa si va incontro. Aspettarsi che le persone cambino è un azzardo eppure questi 3 segni zodiacali sembrano essere disposti a rischiare tutto per amore.

Questi 3 segni zodiacali daranno una possibilità ai loro ex entro la fine di questo mese

Tutta colpa della disposizione degli astri, la luna sta per entrare nel sestile Urano oggi 23 Novembre 2021 e questo influirà enormemente sui vari segni zodiacali i quali avvertiranno una particolare fluidificazione della comunicazione e delle interazioni a livello di coppia.

Da questa sera tutti i segni zodiacali avvertiranno una rinnovata energia all’interno della coppia che spingerà anche molti segni a riconciliarsi con il partner e ad avere voglia di superare problemi e difficoltà. In particolar modo, 3 segni zodiacali avranno voglia di mettere una pietra sul passato e riconciliarsi con un ex. La luna in Urano porterà un grande senso di pace, speranza e serenità.

Molte relazioni tempestose avvertiranno gli effetti di questa disposizione astrale e alcune coppie decideranno di darsi una seconda possibilità e seppellire vecchie ostilità e amarezze.

Questo cambio di prospettiva colpirà in particolar modo questi 3 segni zodiacali:

Cancro

Il Cancro è un segno ipersensibile, se il partner lo ha ferito avrà sofferto molto e difficilmente avrà dimenticato quella sofferenza. Il Cancro è anche un segno molto empatico e questa empatia gli ha permesso di capire a fondo le ragioni per le quali la relazione è giunta al capolinea.

Il Cancro avvertirà gli influssi della luna in Saturno e tenderà ad assumersi la sua parte di colpe e sentendosi anch’esso responsabile della rottura dissiperà gran parte delle frustrazioni provate.

Il Cancro incontrerà il suo ex per caso e si intratterrà a chiacchierare con lui. Avrà la sensazione di riuscire a dialogare meglio con l’ex rispetto ai mesi precedenti e questo gli infonderà la voglia di provare a riprovare.

Vergine

La Vergine è un segno preciso ed esigente. Non è facile sopportare questo segno con il quale si generano spesso conflitti. Il suo peggior difetto è quello di esigere moltissimo dagli altri. Quando la Vergine chiude una relazione difficilmente mantiene un rapporto pacifico con l’ex.

La Luna in Saturno riuscirà a far tornare la Vergine sui suoi passi, contro ogni previsione questo segno riuscirà a vedere oltre il rancore.

La Vergine avvertirà il desiderio i mettere fine a tutte le cose negative vissute durante il rapporto e capirà di vedere uno spiraglio di ripresa di quell’amore e si ingegnerà per trovare il modo di far avvenire un incontro fortuito.

Capricorno

Il Capricorno di solito non perdona. Quando si lascia è molto rancoroso e mentre soffre prepara il suo piano di vendetta nei confronti del suo ex partner. Il Capricorno potrebbe aver lasciato che il rancore lo abbia divorato da dentro e con gli influssi della Luna in Saturno potrebbe stupirsi di avere la sensazione di avvertire una pace interiore, quella che non sentiva da tanto e che non gli permetteva di andare avanti nel modo giusto.

Il Capricorno non perseguirà più l’obiettivo di vendicarsi ma sentirà il desiderio di riappacificarsi e trovare un punto d’incontro con l’ex, ciò che non era stato disposto a fare prima e che avrebbe potuto evitare la rottura definitiva.

Si ricorda ai nostri lettori che l’astrologia è una pseudoscienza e di tutte le previsioni astrologiche non vi è certezza scientifica. La vostra vocazione vi fornirà i mezzi per credere o meno a queste informazioni.