Questi sono i cinque segni che amano il Natale più di qualsiasi altra cosa

Scopriamo subito se il tuo partner è uno tra i segni zodiacali che amano il Natale: sei destinato ad addobbare tutta casa in anticipo?

Ebbene sì, capita a tutti di avere un partner che è il nostro completo opposto.

Magari si tratta della squadra di calcio preferita, dei gusti in fatto di musica o di film oppure, semplicemente, dei tipi di vestiti e stile che vi piace sfoggiare.

Niente di male in questo: dopotutto è vero che gli opposti si attraggono, non trovate?

Tutto cambia, però, quando il Natale comincia a farsi sentire. Per alcune persone, infatti, si può parlare di Natale solo a Dicembre mentre altre hanno già iniziato da tempo a prepararsi all’arrivo di questa festa (oppure non hanno mai smesso).

Scopriamo se, appena andrai a vivere con il tuo partner, ti ritroverai le decorazioni di Natale in casa anche a Marzo!

I segni zodiacali che amano il Natale: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Chi è che non ama il Natale? Se lo chiedete ad uno dei cinque segni zodiacali che hanno guadagnato le prime posizione nella classifica di oggi dell’oroscopo, la risposta sarà decisa: tutti amano ed adorano il Natale!

Abbiamo imparato, però, che non è effettivamente così: ci sono persone e segni zodiacali che proprio non apprezzano le festività natalizie!

La classifica di oggi dei segni zodiacali, quindi, ci aiuterà a capire chi sono le persone che invece stravedono per il Natale.

Il motivo è semplice: adesso che sai quali sono i segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di appendere numerosi Babbo Natale alle finestre o che devono avere le finestre spruzzate di neve finta, saprai anche chi evitare durante le festività di Natale!

No dai, ovviamente scherziamo (solo tu puoi sapere se e quanto detesti il Natale o se la classifica dei segni zodiacali che amano questa festa non ti serva per cercare nuovi amici).

Pronto a scoprire le prime cinque posizioni di oggi?

Leone: quinto posto

I nati sotto il segno del Leone decisamente non disdegnano il Natale, anzi! Per loro si tratta di un momento nel quale possono sentirsi protagonisti senza dover per forza sentirsi in colpa. Ehi, è Natale: c’è una giustificazione per tutti i regali che riceveranno!

(E che i Leone vorrebbero avere tutti i giorni, senza motivi).

Scherzi a parte: i Leone sono persone che hanno un forte senso della famiglia e del gruppo, anche se magari non sono bravi ad esprimerlo a parole.

Ecco perché, quindi, i Leone apprezzano il Natale: anche se sbuffano, sanno che passare del tempo con la propria famiglia è quanto di più importante ci sia al mondo. Il Natale è la “scusa” perfetta per loro!

Scorpione: quarto posto

Ebbene sì, anche gli Scorpione hanno un lato tenero e questo lato tenero di certo si fa vedere a Natale!

Per i nati sotto questo segno sembra non esserci una festa migliore di questa: possono riposarsi ed oziare con la scusa del freddo e di dover stare in casa!

Lo Scorpione, poi, appena può prendersi del tempo libero dal lavoro (per forza di cose. Chi lavorerebbe anche a Natale, potendo non farlo?) può concentrarsi sulla famiglia e… sulle decorazioni!

Finalmente! Gli Scorpione non vedono l’ora di poter mettersi alla prova con alberi e presepe, che ogni anno devono essere più belli e complicati dell’anno passato. Insomma, praticamente a Natale tutti gli Scorpione diventano ingegneri!

Pesci: terzo posto

Sguardo sognante e rapito, i nati sotto il segno dei Pesci generalmente camminano tre metri sopra il cielo quando si parla di Natale!

Anche se questa non è decisamente la loro stagione preferita, i nati sotto il segno dei Pesci apprezzano particolarmente questa festa.

Possono dimostrare il loro amore ed il loro affetto agli altri, senza sentirsi dire che sono esagerati o fuori luogo.

Anzi, ancora di più: finalmente possono sperimentare con nuovi modi di sentirsi vicini agli altri senza dover preoccuparsi della resa! Ecco, quindi, che i Pesci vi faranno regalini fatti a mano, pensierini e sorpresine pensate praticamente su misura per voi. Fate in modo di avere qualcosa pronto per loro, altrimenti ci rimarranno malissimo!

Toro: secondo posto

Cari Toro, lo sappiamo che siete sorpresi e confusi dal fatto di trovarvi nella classifica dei segni zodiacali che amano il Natale.

Eppure noi sappiamo benissimo che voi adorate questa festa… anche se fingete il contrario!

I Toro, infatti, spesso e volentieri fingono di non amare il Natale ma vi sveliamo un segreto: il motivo è che hanno aspettative grandissime per questa festa!

Ecco, quindi, che i Toro cercano di proteggersi, dicendo che il Natale è una festa che non gli piace per niente.

C’è un semplice test, però, che vi farà capire quanto il vostro partner o amico Toro ama il Natale: controllate quando levano le loro decorazioni!

I Toro sono capaci di lasciare l’albero di Natale o le lucette colorate fino all’estate: adorano questa festa!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano il Natale

Sorpresi di trovare il Cancro al primo posto della classifica dei segni zodiacali che amano il Natale? Ma come, parliamo della festa della famiglia per eccellenza: il Cancro non può non amarla con tutto il cuore!

Benché per i nati sotto questo segno il Natale sia un periodo particolare, possiamo assicurarvi che il Cancro adora questa festa.

Il periodo è particolare per il Cancro semplicemente perché, se potesse, tornerebbe immediatamente bambino e godersi il Natale da adulto non è così semplice come una volta.

Ma per il Cancro, Natale è un momento magico: le persone che si augurano buone feste per strada, i regali, la magia del freddo e della neve contribuiscono anche a fargli apprezzare l’inverno (che generalmente i Cancro detestano).

Insomma, se volete conquistare un Cancro o se volete passare un bel pomeriggio con lui, portatelo a fare un giro per vedere le luci di Natale.

In pratica è l’unico modo per farli uscire di casa con queste temperature!