Meghan Markle sembra davvero impegnarsi per far andare fuori dai gangheri la Royal Family, che pur tenta in tutti i modi di riappacificarsi con i duchi di Sussex. Ecco la scelta di Meghan Markle che ha infastidito la corte britannica.

La duchessa di Sussex non perde occasione per buttare fango sulla famiglia reale. Stavolta, a quando pare, Meghan ah deciso di tornare in tv dopo la scioccante intervista rilasciata qualche mese fa a Oprah Winfrey.

La scelta di Meghan Markle

Meghan Markle ha deciso di tornare in tv dopo la scioccante intervista di coppia, rilasciata insieme al marito Harry, alla regina dei talk show americani Oprah Winfrey.

Dopo aver raccontato delle accuse di razzismo, della depressione sofferta e della terribile morte di Lady Diana, Meghan ha pensato di non aver ancora detto abbastanza ed è pronta al secondo round.

Stavolta Meghan ha scelto come teatro lo studio di un’altra amatissima conduttrice tv statunitense, Ellen DeGeneres. Durante l’intervista, però non si parla per l’ennesima volta della sua esperienza di duchessa in Gran Bretagna ma soltanto del suo passato da attrice, dalla gavetta e dello stress sopportato a ogni audizione.

A ogni modo, la Famiglia Reale sembra essersi infastidita molto per il comportamento da attrice consumata della bella ex royal.

Sembra proprio che a Meghan piaccia stare sotto i riflettori, poco importa che si parli della sua vita da reale o della sua passata carriera di attrice. L’importante è avere un palcoscenico sul quale esibirsi. E non c’è niente che le riesca meglio, dopotutto.

Gli americani continuano a non capire se la amano o la odiano. Lei, d’altra canto, ci prova in tutti modi a farsi apprezzare dalla sua terra natia, e non ha paura di usare la sua arma vincente: il fascino.

Che cosa avrà ancora in serbo la bella duchessa per infastidire la Famiglia Reale britannica? Di sicuro ci aspettano ancora tanti colpi di scena!