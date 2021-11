Tutto quello da non fare quando vi baciate prima di un rapporto

By

Ebbene sì, abbiamo una lista di cose da non fare quando baci qualcuno ed è importantissima, soprattutto prima di un rapporto intimo!

Inutile dirti quanto sei fortunato o fortunata: siamo qui per condividere con te una lista importantissima, che ti aiuterà ad approcciare in maniera più tranquilla ai rapporti intimi.

Dai, lo sappiamo tutti che un paio di baci particolarmente focosi possono portarti ad avere un rapporto spaziale.

A volte, però, non riesci neanche a superare questo stadio e non capisci il perché!

Bene, con ogni probabilità il perché si nasconde nella nostra lista di oggi: ecco perché le cose che dovresti assolutamente evitare quando stai baciando qualcuno sono così importanti per la nostra intimità!

Cosa non fare quando baci qualcuno: la lista dei divieti per arrivare al rapporto più felici

Cambiamo per un attimo il proverbio e vediamola così: “Anche i baci vogliono la loro parte!”.

Nonostante si tratti di qualcosa di abbastanza scontato, sareste sorpresi di scoprire quante persone (con partner stabili o meno) siano insoddisfatte dei… baci!

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di darti qualche indicazione, mettendo a punto una lista di cose da non fare quando baci.

Ehi, non prendertela con noi: potresti chiedere al tuo partner che cosa ne pensa delle vostre sessioni di baci, oppure cercare di capire se gli piacciono o meno guardando le sue risposte.

Dopotutto, è normale “adagiarsi” un poco su questioni che dovrebbero sembrarci scontate ed i baci non sono da meno. Peccato che siano proprio loro, però, il motore di tantissimi rapporti intimi: meglio saperli dare bene, non trovi?

I consigli sono qui sotto, a te la scelta: puoi leggerli e vedere se c’è qualcosa che fai che si trova nella lista oppure fare finta di niente e dare un bacio in questo esatto momento al tuo partner. Chissà cosa potrebbe venirne fuori?

attenzione alla saliva : questo è un consiglio che ci sentiamo di dare soprattutto agli uomini, per nessun motivo al mondo se non per il fatto che la scienza ci “supporta”.

Nella saliva maschile, infatti, sono contenuti degli enzimi che, durante i baci, possono aiutare a far eccitare il partner . Insomma, anche se il tuo fidanzato non lo sa, il motivo per cui ti riempie di saliva è che il suo corpo sa che è questa a farti riscaldare!

Noi, però, vogliamo fare un monito a tutti ( maschi , femmine e qualsiasi altro genere ): fate attenzione a non esagerare , va bene? Nessuno vuole doversi asciugare la faccia con un asciugamano (almeno nei primi dieci secondi del vostro approccio).

: questo è un consiglio che ci sentiamo di dare soprattutto agli uomini, per nessun motivo al mondo se non per il fatto che la scienza ci “supporta”. Nella saliva maschile, infatti, sono contenuti degli enzimi che, durante i baci, possono a il . Insomma, anche se il tuo fidanzato non lo sa, il motivo per cui ti riempie di saliva è che il suo corpo sa che è questa a farti riscaldare! Noi, però, vogliamo fare un monito a tutti ( , e ): fate attenzione a , va bene? Nessuno vuole doversi asciugare la faccia con un asciugamano (almeno nei primi dieci secondi del vostro approccio). un viaggio graduale: a meno che non sia qualcosa che piace ad entrambi o che vi viene espressamente richiesta, vietato passare da due bacetti dati tanto per ad un rapporto completo.

Non solo date la sensazione che di baciare il partner (o di considerarlo in qualsiasi maniera) vi importi meno di niente ma non state neanche facendo un favore a voi stessi.

I baci servono a creare l’eccitazione e a far riscaldare gli animi: a che pro usarli per trenta secondi per poi darsi da fare nella maniera meno sensuale possibile?

