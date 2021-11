Anticipazioni Una Vita: proposta choc per Genoveva

By

Una Vita anticipazioni: piano studiato a tavolino per ingannare Genoveva. Ecco l’astuzia studiata da Felipe. Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe organizza una luna di miele con inganno

Come già anticipato ieri, ben presto a Una Vita vedremo una bellissima luna di miele. Peccato che i protagonisti di questo atto d’amore saranno Genoveva e Felipe, e soprattutto, peccato che sarà una luna di miele ideata con inganno.

Genoveva Salmeron non se ne perde una. La dark lady che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle puntate e stagioni di Una Vita, colpisce ancora. Tra non troppo, infatti, assisteremo a una seconda luna di miele con suo marito ma ci sarà un grande inganno.

È questo il piano diabolico che studierà il falso “smemorato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per cercare di costringere la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a confessare la sua colpevolezza nell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Sembra un piano ben studiato a tavolino e in base a ciò che le anticipazioni ci dicono Felipe riuscirà ad attirare Genoveva nella sua trappola grazie alla vicinanza di Ramon Palacios (Juanma Navas).

L’amico infatti in più di un’occasione fingerà di litigare con lui quando – nel corso di alcuni “siparietti” studiati a tavolino – cercherà di ammonirlo circa il suo rapporto con la Salmeron.

Una Vita, Genoveva e Felipe partono in luna di miele

Accantonate le iniziali riluttanze, Genoveva si convincerà quindi del fatto che l’Alvarez Hermoso abbia davvero perso la memoria dei suoi ultimi dieci anni di vita e sarà presa da un solo obiettivo: conquistare ad ogni costo la fiducia dell’uomo.

Ed effettivamente, la dark lady sarà certa di essere riuscita nel suo intento, visto che Felipe farà diverse volte l’amore con lei e la stupirà con una vera e propria richiesta che non potrà rifiutare.

Felipe farà sapere a Genoveva la sua intenzione di ricostruire in ogni modo la storia d’amore. Nel suo piano, ben architettato, l’Alvarez Hermoso le chiederà con un tono di voce piuttosto dolce, di poter ripetere per filo e per segno la loro luna di miele.

La Salmeron accetterà immediatamente la proposta, ma dirà una piccola bugia all’Alvarez Hermoso comunicandogli una località diversa rispetto a quella in cui sono stati nel viaggio di nozze. Tuttavia, Genoveva sarà entusiasta per la partenza e la organizzerà in fretta e furia, stupendo persino Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena).