Una Vita anticipazioni: salto nel passato per Felipe

By

Una Vita anticipazioni: tutto quello che accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 novembre 2021. Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglieFamiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: tutto quello che accadrà questa settimana

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela succederà qualcosa di molto inaspettato.

Secondo le anticipazioni e trame settimanali della telenovela Una Vita da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021 faremo i conti con la morte di Velasco. Ebbene sì. il losco avvocato dopo aver scoperto il tentativo di avvelenamento di Genoveva, si avventa su di lei con un attizzatoio per ammazzarla, ma Laura lo anticipa uccidendolo con un colpo di pistola alla schiena. Genoveva, finalmente libera, accoglie in casa Felipe; l’uomo la incalza per sapere di più sul loro passato e lei gli racconta che sono sposati.

Superata la minaccia chiamata Javier Velasco, Genoveva riaccoglie con tanto amore Felipe. La dark lady dà l’impressione al marito che loro due siano una coppia felice, al punto che l’avvocato si considera in “luna di miele”. La donna intima a signori e domestici di non raccontare nulla del passato a Felipe, per ordine dei medici, rimanendo l’unica a gestire le informazioni che riceverà il marito.

In un cassetto, Felipe trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia.Genoveva acconsente a organizzare un incontro tra Ramon e Felipe perché possano riconciliarsi. A una riunione con Liberto e Ramon, Felipe chiede agli amici cosa pensino del suo rapporto con Genoveva.

Intanto per tutti le altre storyline, Anabel comunica a Camino che i loro genitori si sono sposati e ora sono sorellastre. L’amica le fa conoscere Maite e Anabel intuisce subito di chi si tratti, ma promette silenzio. Miguel, intanto, prosegue il corteggiamento della bella “messicana”. Con l’aiuto di Jacinto, José Miguel fa arrestare il truffatore Puerta. Quando Bellita non ritrova la voce, il marito si convince a sospendere l’esibizione, ma i Dominguez hanno ricevuto una lettera da Cinta.

Bellita, commossa da una lettera di Cinta, decide di non annullare il concerto e sperimenta altri trattamenti per recuperare la voce in tempo. Nel frattempo vicini e domestici si insospettiscono della sua sparizione e Rosina manda Casilda dai Dominguez a curiosare. Sabina si conquista la simpatia dei domestici cucinando per loro pietanze prelibate.