Test: come lavi il viso? La tua scelta rivela aspetti della tua personalità

Il modo in cui detergi il tuo viso rivela che tipo di persona sei. Preferisci acqua e sapone o un tonico apposito?

Il nostro viso è il nostro biglietto a visita. E’ la prima cosa che gli altri notano di noi. Il modo in cui ci prendiamo cura di questa particolare parte del nostro corpo rivela la nostra personalità.

Ogni donna è diversa e assume routine di bellezza differenti. Alcune preferiscono fare la doccia di sera, o osare la crema giorno anzichè quella notte oppure detergere il viso con acqua e sapone piuttisto che con un tonico viso.

Ogni nostro gesto e ogni nostra scelta rivela chi siamo veramente.

Come detergi il tuo viso? Acqua e sapone o tonico?

Alcuni gesti sono spontanei, radicati profondamente in noi. Li compiamo ogni giorno praticamente da sempre, sono gesti meccanici. Non pensiamo mai perché facciamo le cose in un modo anziché in un altro eppure sapessi quante cose raccontano di noi questi gesti.

In che modo lavi il tuo viso? Sappiamo che il viso è una parte molto elicata del nostro corpo ed una accurata detersione previene fastidi, secchezza, irritazione e comparsa di acne e punti neri.

Questo semplicissimo gesto rivela la nostra personalità. Basta osservare in che modo una persona lava il suo viso per capire molti aspetti che la caratterizzano.

Se lavi il viso con acqua e sapone

Acqua e sapone è uno stile di vita. Le persone vengono spesso definite acqua e sapone per descrivere la loro naturalezza e la loro semplicità. Molto probabilmente se usi acqua e sapone per detergere la parte più sensibile di te è perché sei una persona che ama l’essenza, le cose semplici, non ti piacciono gli artifici, non ti pace il trucco marcato e detesti essere al centro dell’attenzione. L’acqua è l’elemento naturale che lava via tutto, quando getti l’acqua sul tuo viso hai la sensazione di purificarti e di lavare via anche le preoccupazioni. Basta l’acqua, non hai bisogno di altro. E’ così che funziona nella tua vita, ti contorni di cose semplici ed efficaci, preferisci i rimedi della nonna ai prodotti chimici. Le cose che ti rendono più felice è prenderti cura della tua famiglia e dei tuoi cari. Trapeli dolcezza da ogni poro della tua pelle.

Se lavi il viso con un tonico apposito

Se prediligi un prodotto specifico per detergere il viso probabilmente non lasci niente al caso e analizzi preventivamente ogni tua scelta. La tua vita è un rincorrersi i valutazioni. Hai una mentalità aperta e ami l’innovazione ed il progresso in ogni sua forma. Ti piace apparire e usi il tuo aspetto per mostrare la tua grande forza interiore. Comunichi il tuo temperamento attraverso abiti che valorizzano le tue forme e un trucco studiato nei minimi dettagli. Sei una donna che coglie tutte le opportunità che la vita le mette davanti.