Spazio di archiviazione online gratuito: ecco i migliori cloud

Troppi documenti, foto, musica e non hai più spazio sul tuo smartphone? Ecco a te i migliori cloud, servizi di archiviazione online e gratuiti.

I servizi di archiviazione online di contenuti, meglio noti come servizi di cloud in pochi anni hanno modificato le nostre abitudini. Per chi non li conoscesse, sono servizi che, gratuitamente o a pagamento mettono a disposizione un certo quantitativo di spazio personale, solo della persona che ha creato l’account. Infatti è possibile accedervi tramite username e password.

Per intenderci, è come avere una chiavetta USB particolarmente capiente e estendibile oppure un hard disk sempre a portata di click, accessibile da ogni dispositivo connesso ad Internet.

Oggi per venire incontro alle vostre esigenze di archiviazione vi vogliamo parlare di alcune applicazioni che vi permetteranno di archiviare gratuitamente i vostri dati online.

Le migliori app di cloud e di archiviazione online

I vantaggi offerti da archivi online sicuri e pratici rendono questi servizi allettanti. Il noleggio di uno spazio di archiviazione aggiuntivo per i file e i documenti di qualsiasi tipo alleggerisce il proprio disco rigido, lasciando a disposizione uno spazio sufficiente per il sistema operativo e i programmi installati sui PC, gli smartphone e gli altri dispositivi.

Inoltre i file contenuti in un cloud sono disponibili in qualsiasi momento e ovunque tramite Internet (e da qualsiasi dispositivo), a differenza di quelli presenti sul disco rigido di un computer. Nel nostro test sui migliori servizi di archiviazione cloud scoprite come scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze e qual è quello con il miglior pacchetto cloud.

Vuoi sapere proprio tutto sulle nuove app disponibili per il tuo telefono? Consulta a questo link l’archivio di Chedonna!

Google Drive

Google Drive, il servizio web, in ambiente cloud computing, di memorizzazione e sincronizzazione online introdotto da Google il 24 aprile 2012 è sicuramente uno dei più noti.

Per utilizzarlo è necessario disporre di un account Google attivo, di cui avete bisogno, ad esempio, anche per altri servizi di Google, come Gmail o Google Foto, a loro volta collegati direttamente al cloud grazie a una relativa interfaccia. Per iniziare riceverete un accesso gratuito di 15 GB di spazio di archiviazione. Passando a un abbonamento a pagamento potete aumentarne la capacità (100 GB per circa 2 euro, 30 TB per circa 300 euro al mese o optare persino per un archivio illimitato con la tariffa business).

One Drive

One Drive, è il servizio cloud di Microsoft. La peculiarità è che se disponete di un pc con tale sistema operativo lo troverete già integrato in Windows 8 e 10. Inoltre è direttamente accessibile dalla suite Office.

OneDrive originariamente offriva gratis 15 GB di spazio ora ridotti a soli 5 GB. Il servizio, a parte lo spazio ridotto, è ottimo e pratico da utilizzare. Da segnalare anche la comoda integrazione con Office 365 e Outlook che potrebbe far comodo agli utenti delle applicazioni Microsoft che possono editare file online anche dal browser senza scaricarli. Chi ha una sottoscrizione alla versione online di Office, ha accesso automaticamente a ben 1 TB di spazio (fin tanto che l’abbonamento viene rinnovato).

Mega

Dopo che nel 2012 sono stati chiusi i siti MegaUpload e MegaVideo, il fondatore Kim Dotcom ha dato vita a un servizio di archiviazione cloud con il nome di MEGA. A renderlo particolarmente noto è il suo generoso spazio di archiviazione gratuito che ammonta a 50 GB, a patto che si svolgano le azioni richieste, altrimenti sono disponibili solo 15 GB (pur sempre uno spazio maggiore rispetto ad altri servizi di archiviazione cloud presentati qui).

Ci sono poi quattro piani tariffari a pagamento che permettono di arrivare fino a 8 TB di spazio. Vi è la possibilità di lavorare in team e, oltre ad applicazioni desktop e per i dispositivi mobili (iOS e Android), sono disponibili estensioni per i browser Firefox, Chrome e Palemoon.

Dopo avervi illustrato quali sono le migliori applicazioni in commercio, vi vogliamo ricordare perché utilizzare un servizio cloud ha importanti vantaggi: