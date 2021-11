Scopri quali sono i segni zodiacali che amano tantissimo le coccole!

Ci sono persone che non possono fare a meno di essere affettuose fisicamente e verbalmente: sono i segni zodiacali che amano le coccole!

Hai mai conosciuto qualcuno che non amasse stare abbracciati, sussurrarsi parole dolci, darsi baci o anche solo passare la giornata sdraiati insieme sul divano?

Bene, se hai conosciuto qualcuno così e tu sei il suo perfetto opposto allora capirai a fondo l’importanza della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi.

Meglio scoprire subito da che parte sta il tuo partner: è una persona che ama le coccole o una persona che le disdegna?

Scopriamo subito chi sono i segni zodiacali che non hanno problemi ad esprimere l’affetto fisico!

I segni zodiacali che amano le coccole: speriamo ci sia il tuo partner nella classifica di oggi dell’oroscopo

A tutti piace stare abbracciato con il proprio partner, con un amico o con i propri familiari quando possono, vero?

Come? Ah, dite di no? Beh, la notizia ci coglie di sorpresa!

Fortunatamente per noi (e per le persone che detestano le coccole) stelle e pianeti sono venuti in nostro soccorso, per darci una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Oggi vogliamo scoprire quali sono le persone che non possono fare veramente a meno delle coccole, poco importa di che tipo esse siano.

Non credi che sia meglio conoscere le prime posizioni in classifica?

Se il tuo partner dovesse essere al primo posto di questa classifica e tu non figurare nemmeno tra i primi cinque, sarà di certo meglio preparare un piano a riguardo.

Oppure, semplicemente, ti toccherà soccombere alle coccole: che ne sarà di te?

Pesci: quinto posto

Nonostante siano persone che non hanno quasi mai un grande amore per il contatto fisico, i nati sotto il segno dei Pesci in realtà amano veramente tanto le coccole!

I nati sotto questo segno sono persone che faticano a trovare il modo di dare confidenza agli altri.

Nonostante siano spesso estremamente desiderati e non facciano altro che saltare da una relazione all’altra, i nati sotto il segno dei Pesci non si concedono facilmente.

Quando lo fanno, però, sappiate che vorrebbero passare veramente giorni e giorni insieme a letto, senza mai alzarsi. L’importante? Stare abbracciati il più possibile!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione, per quanto non diano assolutamente questa impressione, sono persone particolarmente portate per le coccole.

Non disdegnano assolutamente il contatto fisico ma, molto più importante, amano essere coccolati e coccolare.

Che si tratti di concedersi qualche “lusso” o qualche piccolo regalino alla fine della giornata o anche, semplicemente, di stare abbracciati sul divano, gli Scorpione non si fanno scrupoli.

Esattamente come per tutto il resto, quando possono, gli Scorpione prendono quello che vogliono e quando vogliono!

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro; questo è un segno che non sembra essere un amante del contatto fisico fino a quando non vi trovate in una relazione con lui!

Ecco che, improvvisamente, non vorrà più lasciarvi andare ma sarà, invece, sempre al vostro fianco.

Massaggi, abbracci, carezze e pacche sulla testa e sulle spalle: se volete mostrare al Toro il vostro supporto non dovrete far altro che essere affettuosi con lui!

Potete coccolare i nati sotto il segno del Toro che non sono fan del contatto fisico con cibo, regalini e piccoli pensierini. Per loro sono importantissimi!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario non disdegnano assolutamente le coccole: anzi!

Per il Sagittario, infatti, essere coccolati è qualcosa di meraviglioso: gli sembra che non gli capiti mai troppo spesso e ne hanno una vera e propria dipendenza!

Abituati come sono a farsi strada da soli, nella vita, quando i nati sotto il segno del Sagittario trovano qualcuno capace di amarli e di coccolarli (nonostante i loro “colpi di testa”), non possono fare a meno di sciogliersi.

Ma, oltretutto, c’è anche una sorpresa.

I Sagittario sono bravissimi “coccolatori“: sembra quasi che abbiano fatto un corso a riguardo! I Sagittario, infatti, sono capaci di indovinare senza che diciate una parola quasi sono le vostre cose preferite, si preoccupano di cucinare per voi o di prepararvi la tisana con il miele e sono dei massaggiatori straordinari. Provare per credere: se vi capiterà di sperimentare le coccole di un Sagittario non tornerete più indietro!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni che amano le coccole

Niente da fare, il primo posto della nostra classifica di oggi era veramente scontato: il Cancro è in assoluto il segno zodiacale che adora le coccole più di qualsiasi altra cosa!

Diamo prima un’occhiata alla sua stanza o alla sua casa: tutto è morbido, tutto è comodo. Ogni elemento è creato o pensato per sedersi e riposarsi, per rilassarsi e prendersi del tempo!

Il Cancro stesso, poi, ama vestirsi in maniera comoda e calda quando è in caso e adora, non c’è altro modo di dirlo, il contatto fisico.

Per il Cancro, poi, le coccole sono anche una diretta conseguenza dei propri sentimenti: non c’è emozione che non esprimano in questa maniera!

Ecco, quindi, che per stare con un Cancro dovrete “piegarvi” a lunghe sessioni di abbracci, a spuntini continui (da mangiare e da preparare per loro), a ore di silenzio (se non hanno voglia di chiacchierare) con le mani intrecciate e via discorrendo.

C’è poco da fare: sono loro i re e le regine delle coccole!