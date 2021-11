Preliminari nella vasca da bagno, ecco come stuzzicare il piacere

Il partner si sta facendo un bagno? Approfittane per stuzzicare il suo appetito sessuale. Ecco qualche suggerimento su come fare.

Molte coppie amano fare l’amore dove c’è acqua, per esempio sotto la doccia o nella vasca da bagno. Quest’ultima è probabilmente più comoda della doccia e permette di sedersi, inoltre il binomio acqua schiuma potrebbe dare luogo a prospettive interessanti.

Fare l’amore nella vasca da bagno è molto allettante ma specie se la vasca non è particolarmente ampia potrebbe risultare un’impresa acrobatica. Non è semplice fare l’amore nella vasca, da sdraiati si rischia di affogare e stando in piedi si potrebbe scivolare. Nella vasca si diventa un pò imbranati e anche se l’idea di fare l’amore in acqua sembrava allettante si potrebbe finire col cambiare presto idea. E se si usasse la vasca semplicemente per dare inizio alle danze?

Preliminari nella vasca da bagno, un modo insolito e stuzzicante

La vasca da bagno potrebbe essere un mezzo molto utile per rinnovare con un tocco di fantasia la nostra routine sessuale. Bisognerebbe cambiare ogni tanto e lasciarsi andare ad avventure nuove. In questo contesto si inserisce perfettamente un luogo della casa molto erotico, che spesso ha stuzzicato la nostra fantasia e assistito ai nostri giochi più estroversi, magari sopra alla lavatrice in centrifuga o sotto la doccia.

Il bagno è un luogo intimo, un luogo dove spesso si sta senza vestiti e dove gli occhi lasciano che la fantasia li stuzzichi. Se voleste aizzare il piacere del partner che si sta godendo un bagno prendete nota dei nostri suggerimenti:

Date valore ai bordi della vasca

Mentre il partner attende che la vasca si riempie potreste consigliargli i sostare sul bordo della vasca ed approfittare per scambiarsi qualche effusione. Con il partner seduto sul bordo molte parti del suo corpo sono facilmente accessibili. Appoggiato sul boro della vasca l’uomo potrebbe invitare la partner a sedersi sopra le sue gambe e a qual punto avere a portata di baci il seno femminile. Una volta che l’atmosfera si sarà scaldata potreste decidere di trasferirvi in camera e rimandare il bagno oppure di entrare insieme nella vasca e continuare a divertirvi insieme.

Carezze in acqua

Se il vostro partner è gia in acqua potreste chiedergli di farvi posto e di farvi sedere di fronte a lui oppure davanti a lui. In questa posizione le mani sono libere di esplorare e accarezzare e la bocca può contribuire a scaldare la situazione. Anche se vi viene voglia di possedervi non passate alla penetrazione, usate piuttosto fantasia, massaggi, e sapone per dare il via ad una esperienza suggestiva.

Sperimentate i sex toys acquatici

Nella vasca da bagno potreste decidere di stuzzicare la fantasia con i sex toys erotici impermeabili. Se non sono oggetti di vostro gradimento potreste usare il soffione della doccia per stimolare le diverse zone erogene. Il getto d’acqua ha effetti davvero notevoli.

Il cuscino da bagno

Se avete deciso di godervi un bagno piccante e dopo i vari preliminari non riuscite a resistere dalla voglia di possedervi, ricordate di usare un cuscino da bagno dove il partner può appoggiare la testa, in modo che l’atto sia più confortevole per entrambi. Se siete scomodi potreste sedervi, lei con le spalle al partner e le ginocchia piegate ed il gioco è fatto.