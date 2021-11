Maria Monsè, com’era da giovane? La foto degli esordi

Maria Monsè è pronta a varcare la soglia del Grande Fratello Vip, ma ricordi com’era durante i suoi esordi sul piccolo schermo?

Maria Monsè è stata per anni, prima che Pomeriggio 5 cambiasse completamente la sua natura, una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso e sembrerebbe che nelle prossime ore sia in lizza per varcare la famosa soglia rossa del GF Vip, diventando a tutti gli effetti una delle concorrenti di questa sesta edizione del reality show di canale 5, che entrerà nella storia della tv nostrana per essere il programma con la durata più lunga, battendo anche la precedente stagione.

La Monsè, però, non è di certo nuova a questo tipo di esperienze. Anzi, fa parte del mondo dello spettacolo da diversi anni e vanta una degna carriera sul piccolo schermo degli italiani, ma voi la ricordate com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco com’era Maria Monsé da giovane, quando era intenta a muovere i primi passi della sua carriera e di trovare il successo.

Com’era Maria Monsé prima degli esordi sul piccolo schermo

Maria Monsé, come ogni showgirl che si rispetti, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte a Non è la Rai, quindi qualora dovesse entrare nella casa più spiata d’Italia potrebbe ritrovare una sua vecchia collega di lavoro, Miriana Trevisan, ma non sono mancate nemmeno le esperienze nelle vesti di attrice.

Basti pensare che la Monsé ha ricoperto il ruolo, forse un po’ profetico, della storica fidanzata di Gigi D’Alessio, Anna nella pellicola Annarè per poi decidere di optare per il mondo del piccolo schermo. Tant’è che per diversi anni, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha ricoperto il ruolo di opinionista nei salotti televisivi di Barbara d’Urso insieme a sua figlia Perla Maria.

Anche se l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip per lei non è di certo la prima volta. La showgirl ci era entrata prima per un confronto, durante la terza edizione, con la sua acerrima nemica la Marchesa D’Aragona, per poi entrare a far parte ufficialmente del cast.

Oggi, nonostante il suo nome non sia stato ancora confermato, sembrerebbe essere quasi certo un suo ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia. Pronta a rompere ancora una volta le dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti di quest’anno e si sussurra, come anticipato da Signorini stesso, che potrebbe varcare la famosa soglia rossa proprio questa sera.

Maria Monsé da giovane era molto simile a come appare oggi, cambiando soltanto leggermente il suo colore di capelli, ma restando ugualmente bellissima.