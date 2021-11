GF Vip: le sorti del gioco si ribaltano a poche ore dalla diretta

Al GF Vip è pronto a stupire ancora una volta il pubblico del piccolo schermo degli italiani e poco prima della diretta di questa sera con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il GF Vip è pronto a tornare questa sera sul piccolo schermo degli italiani con la prima puntata, rigorosamente in diretta, di questa settimana. Tante sono le sorprese che aspettano i telespettatori che da casa seguono il tutto con attenzione e proprio a loro spetta la parola finale per il televoto.

Questa settimana, come di consueto, tra concorrenti sono in nomination e al pubblico del piccolo schermo è stato chiesto chi salvare. Colui o colei che otterranno il maggior numero dei voti, avrà la possibilità non solo di far parte del programma ma di “condannare” uno dei suoi compagni di viaggio che non è riuscito a totalizzare un grosso numerosi di voti in suo favore, mandandolo dritto in nomination per l’eliminazione.

In lizza per la puntata di questa sera ci sono Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo ma chi di loro riuscirà ad avere la meglio?

Televoto GF Vip: il pubblico spiazza tutti e sceglie di salvare il concorrente più discusso

Siamo curiosissimi di conoscere chi dei tre vipponi in nomination al Grande Fratello Vip e per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social di votare chi vorrebbero salvare questa sera e chi condannare. Il risultato di questo sondaggio ci ha davvero stupito in quanto ha stravolto l’ordine dei preferiti delle passate settimane.

Il pubblico della rete che classificato a questo sondaggio, trovate le percentuali del concorrente più votato in fondo a questo articolo, la più amata dei precedenti televoti. Ovviamente stiamo parlando di Soleil Sorge, che oltre ad avere un grosso numero di fedeli sostenitori ha anche tanti detrattori.

Quindi, se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è classifica ultima, chi ha trionfato? Il più votato di questo nostro sondaggio è stato Gianmaria Antinolfi, che si è rivelato essere il preferito degli utenti della rete. Un risultato sorprendente considerato che è uno dei concorrenti più discussi di quest’edizione.

Un risultato sorprendente che, è bene specificare, non anticipa quello di questa sera. In quanto il nostro sondaggio è stato fatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e per conoscere le loro preferenze e non di certo per influenzarne il gradimento. L’unico televoto ufficiale è quello lanciato dal programma che si chiuderà questa e il risultato verrà letto in diretta da Alfonso Signorini.

Gianmaria Antinolfi al GF Vip sarà anche il preferito votato in maniera ufficiale dal pubblico? Staremo a vedere.