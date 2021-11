Beautiful anticipazioni: la scelta di Liam stupisce tutti

By

Beautiful anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi dal 22 al 27 novembre su Canale 5. Scopriamoli insieme

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per gli ultimi giorni di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: Steffy si svela, nasce una nuova coppia Beautiful anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 22 al 27 novembre

Le anticipazioni settimanali di Beautiful da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021 segnalano che Liam esprimerà tutta la sua sofferenza nei confronti di Finn.

Nelle nuove puntate in onda in Italia di Beautiful, vedremo un Liam estremamente preoccupato per il rapporto di Steffy con il dottor Finnegar. Dopo aver espresso di fronte alla donna la sua diffidenza nei confronti di Finn torna preoccupato da Hope, ma lei lo invita a riflettere: la sua è gelosia!

Steffy, affascinata dalle premure di Finn nei suoi confronti e per il modo in cui rassicura Kelly, lo bacia appassionatamente. Hope si è accorta dell’atteggiamento di Liam e gli chiede di lasciar vivere a Steffy la propria vita. Intanto Zoe flirta con Zende.

Zoe è indecisa se trasferirsi a casa di Carter perché forse prova qualcosa per Zende. Steffy dice a Finn che lo ama. Hope chiede a Liam di concentrarsi sulla loro famiglia e fare un passo indietro, permettendo a Steffy di vivere la sua vita senza condizionamenti e poter frequentare Finn.

Mentre Steffy e Finn si dichiarano il loro amore, sopraggiunge Liam che però stavolta non ha cattive intenzioni: è venuto a scusarsi per il suo comportamento passato e a comunicare ai due che accetta il loro legame. Nel frattempo Zende corteggia Zoe.