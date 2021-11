Trucco labbra Natale 2021: i rossetti sono vivaci, glossy e glitterati

Trucco labbra Natale 2021: tutti i consigli per distinguerti con un look raffinato al cenone con parenti e amici. I rossetti delle feste di quest’anno sono un inno al divertimento. Scegli subito il tuo!

Il tempo scorre veloce e il Natale 2021 si avvicina! E’ tempo di pensare già al menù completo per il cenone, ai regali da fare per parenti e amici e a come rivedere il proprio look per essere impeccabili.

Più si avvicinano le festività natalizie e più si va a caccia di nuovi trend da seguire; è così per abbigliamento, accessori, capelli e make up. In questo, aiutano moltissimo le social media influencer, italiane ed estere, che già da qualche settimana stanno proponendo nuovi stili a cui ispirarsi.

Il cosiddetto make up delle feste è un trend intramontabile: quasi tutte noi, a Natale e Capodanno, abbiamo voglia di stupire con uno stile più glamour. Anche per quest’anno, i rossetti sono protagonisti indiscussi. Le labbra si vestono di nuance vivaci e diventano un inno al divertimento.

Il rossetto rosso, in tutte le sue versioni, è sicuramente un must have. Ma, per l’autunno/inverno 2021 vanno di moda anche il rosa, dal pesca al nude fino ad arrivare al raffinatissimo malva, il borgogna, il bordeaux, il marrone e le tonalità sottobosco. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Trucco labbra Natale 2021: ad ognuna il suo rossetto, scegli il tuo!

Se stai cercando degli spunti, sappi che il colore per eccellenza del Natale 2021 è il rosso, perfetto per un trucco labbra sensuale, raffinato e di tendenza. Se scegli un rossetto di questo colore in una sfumatura vivace e vitaminica avrai un bel vantaggio; il tuo sorriso si noterà di più e potrai realizzare un trucco occhi minimal, aggiungendo soltanto un tocco di mascara, giusto per intensificare lo sguardo.

L’altro grande protagonista delle festività natalizie 2021 sarà l’elegantissimo rosa malva, che è una sorta di nuance universale nel senso che sta bene a tutte, bionde, more e rosse. In commercio si trovano rossetti rosa malva in tante tonalità. Dunque come scegliere? Alle bionde donano quasi tutte la sfumature; le more e le rosse, invece, devono preferire i toni più caldi.

Per il make up Natale 2021, occhio al finish del rossetto, ovvero al suo effetto sulle labbra. Si distinguono cinque principali finish: lucido, perlato o metallico, cremoso, satinato e opaco.

Per quest’anno, gli esperti consigliano di prediligere rossetti con finish lucidi, perlati e cremosi. In più, si guarda anche ai rossetti ad effetto sparkling, a quelli con formule glitterate e agli immancabili gloss dal finish specchiato.

Queste sono gli ultimissimi trend a cui puoi ispirarti per il trucco labbra. Ora, invece, ti proponiamo un esempio di make up completo delle feste, semplice e luminoso, da fare con pochissimi prodotti. Ecco tutti gli step da seguire.

Detergi e lava bene il viso. Asciugalo tamponando delicatamente e, poi, applica la crema idratante che usi di solito; Passa un po’ di correttore sui punti critici, per nascondere le imperfezioni. Dopodiché, stendi il fondotinta, utilizzando una spugnetta umida, per avere una buona base viso omogenea; Scolpisci il viso con una terra dai toni caldi e, poi, stendi un velo di blush per dare all’incarnato un aspetto più sano. Il consiglio in più: metti un po’ di illuminante sulla parte finale degli zigomi; Valorizza le sopracciglia. Pettinale e, poi, sistemale a dovere utilizzando un’apposita matita, di un colore molto vicino a quello dei capelli. Se preferisci, puoi passarci sopra anche un po’ di gel fissante; Scegli un ombretto luminoso, magari nei toni del bronzo, e passalo su tutta la palpebra mobile. Dopodiché, sfumalo con un ombretto opaco nella piega e nell’angolo interno dell’occhio; Stendi una riga di eyeliner nero e usa una quantità generosa di mascara per intensificare lo sguardo; Completa l’opera con il rossetto! Scegline magari uno rosa nude o malva, per andare sul sicuro. Queste due nuance stanno bene con ogni tipo di outfit.

Ti abbiamo dato tanti spunti per un trucco labbra delle feste perfetto. In più, ti abbiamo suggerito anche come completare tutto il make up. A te la scelta!