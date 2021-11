Test dei Personaggi Disney | Quali difetti tendi a non vedere negli altri?

Per questo test useremo i personaggi Disney per tentare di capire meglio il tuo approccio alle relazioni con le persone che frequenti o addirittura che ami.

Anche se si tratta di personaggi di fantasia, infatti, i personaggi della Disney sono così profondi e sfaccettati da rappresentare davvero molto bene tutti gli aspetti del carattere umano e possono essere considerati dei simboli davvero effficaci.

Inoltre, tutti i personaggi della Disney, anche quelli apparentemente più crudeli e cattivi, hanno alle spalle una storia davvero complessa e non sono dei “semplici” cattivi. Per questo motivo spesso ci ricordano persone che frequentiamo o che abbiamo conosciuto in passato.

Per queste loro particolarità, alcuni personaggio Disney conquistano letteralmente il nostro cuore, a prescindere dalla loro classificazione in “personaggi buoni” o in “personaggi cattivi”.

Ecco cosa dice di noi (e cosa ci può insegnare) il nostro personaggio Disney preferito!

Test dei Personaggi Disney

Per eseguire questo testo devi semplicemente scegliere il personaggi disney che ti ispira più simpatia o quello che hai sempre amato fin da quando eri bambina o che poi, da grande, si è trasformato in una sorta di spirito guida.

1 – Paperino

Paperino è uno dei personaggi più vecchi della grande famiglia Disney ed è sicuramente uno dei personaggi buoni più amato da grandi e piccini.

Tra le sue caratteristiche principali la simpatia, la generosità, la tendenza ad arrabbiarsi troppo e troppo spesso ma anche una sana, assoluta voglia di far niente.

Il difetto principale di Paparino infatti è la sua pigrizia e la sua incapacità di affermarsi trovando un lavoro serio e dedicandosi ad esso con impegno. Sempre coperto di debiti e sempre intento a passare da un lavoro all’altro, Paperino si fa perdonare tutto con il suo cuore d’oro e la sua simpatia contagiosa, ma questo non significa che sia un personaggio perfetto.

Se hai scelto Donald Duck significa che il difetto che non vedi o che tendi a perdonare alle persone che ti circondano è proprio la pigrizia: tendi a giustificarla con scuse come “è stanco” oppure “è giovane”. Stai attenta: non permettere agli altri di approfittarsi del tuo buon cuore!

2 – Malefica

Malefica è uno dei personaggio più affascinanti e allo stesso tempo più terribili di tutto l’universo Disney. Assolutamente spaventosa ne La Bella Addormentata nel Bosco, Crudelia è rimasta impressa a generazioni e generazioni di bambini per i suoi enormi poteri e la sua assoluta malvagità.

A rendere davvero ipnotico questo personaggio però è il grandissimo fascino e la grande bellezza che emana a ogni elegantissimo gesto.

Se hai scelto questo personaggio significa che tendi a non vedere o a perdonare l’egoismo e la permalosità delle persone che ti circondano o con cui sei costretta ad avere a che fare perché pensi sempre che avranno le loro buone ragioni per comportarsi in una certa maniera!

Stai attenta, non è sempre così: a volte le persone egoiste e permalose lo sono sempre, non solo in determinate occasioni o quando sono state ferite.

3 – Pippo

Uno degli altri personaggio storici di casa Disney, Pippo è in assoluto uno dei personaggi più buoni e adorabili nati dalla fantasia del suo creatore. Sempre pronto ad aiutare il suo migliore amico Topolino e a lanciarsi con lui in mille avventure, Pippo è sempre allegro e ottimista.

Il grande difetto di Pippo però è quello di essere uno sbadato combinaguai. Il suo nome inglese infatti è “Goofy” che, alla lettera, significa “goffo”. Se ami tanto questo personaggio significa che tendi a perdonare e a minimizzare l’incapacità delle persone di agire in modo logico e ordinato.

Tendi a pensare che chi combina guai per distrazione o agisce senza pensare alle conseguenze delle sue azioni è in buona fede, preda soltanto del suo entusiasmo e della voglia di fare troppe cose tutte insieme. Ricorda che questo può essere valido solo per un bambino o per un ragazzino, ma di certo questo comportamento non può essere accettabile per un adulto.

4 – Crudelia De Mon

Ecco un altro personaggio terrificante e affascinante allo stesso tempo. Crudelia De Mon non è bella quanto Malefica e nemmeno lontanamente quanto la Regina di Biancaneve, ma è una donna decisa e in grado di ottenere ciò che vuole per sentirsi la più bella di tutti e la più ricca di tutti.

Per questo motivo nel corso del tempo Crudelia De Mon ha conquistato il cuore di molte ragazze e donne, che le hanno perdonato tutto in virtù della sua forza di carattere e della sua eccentricità.

Se hai scelto questo personaggio significa che ciò che tendi a non vedere è la tendenza a manipolare gli altri che hanno spesso le persone di potere. Crudelia da ordini e li impartisce anche in maniera sgarbata e sgradevole, eppure tutti le obbediscono: non essere tra coloro che “perdonano” la maleducazione in virtù del potere che certe persone hanno.

Questo genere di persone tendono ad “agire” sfruttando la debolezza e la gentilezza degli altri: se sei una persona buona e gentile potresti tranquillamente finire nelle grinfie di una persona senza scrupoli come Crudelia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.