Quante donne vedi nell’immagine? Rivela che impressione fai agli altri

Hai sempre voluto sapere che prima impressione davi agli occhi degli altri? Scoprilo subito con il nostro test delle donne eleganti.

Pensi di avere un occhio impossibile da battere, capace di analizzare a fondo ogni immagine? Sei sicuro di fare sempre un’ottima impressione quando ti presenti agli altri per la prima volta? Allora questo è il test che fa per te!

Ormai sai bene che nelle immagini che vedi su CheDonna.it non c’è mai un solo soggetto.

Oggi ti sfidiamo a mettere alla prova il tuo occhio capace di assimilare ogni dettaglio: cosa vedi in questo disegno?

Test delle donne eleganti: dicci quante ne vedi e ti diremo che impressione fai agli altri

Pensi che tutte le persone che ti hanno conosciuto, nella vita, sono state positivamente colpite dal tuo modo di fare all’inizio?

Sai di fare una buona impressione sugli altri, poco importa quali siano le circostanze nelle quali veniate in contatto?

Bene, il nostro test delle donne eleganti è qui per svelarci se le tue sensazioni corrispondono a realtà.

Ti basterà, semplicemente, dirci che cosa vedi in questo disegno; anzi, quanto vedi in questo disegno!

L’illustrazione, realizzata da G. Sarcone, rappresenta infatti delle donne eleganti (altrimenti questo non si chiamerebbe il test delle donne eleganti, non credi?).

Quello che vogliamo sapere noi, però, è quante ne hai viste di primo acchito (o anche di secondo, a dirla tutta).

Eh sì, perché nel disegno c’è chi vede solo due donne che si guardano l’un l’altra (con i vestiti chiari e due copricapi piumati in testa) e chi, invece, ne vede addirittura una terza.

Questa terza donna avrebbe il vestito nero ed i lineamenti del suo volto sono solo accennati.

L’illustrazione è chiaramente un’illusione ottica ed è fatta appositamente per confondere: non preoccuparti se non ti ci raccapezzi veramente più!

Noi vogliamo solo sapere che cosa ti è sembrato di vedere: due figure o tre figure?

due donne eleganti: hai visto prima le due donne, una di fronte all’altra. Sì, poi hai notato anche l’altra figura ma rimani comunque scettico.

Le due donne sono quelle che hai visto nel test delle donne eleganti e ti sembrano le uniche ben disegnate!

Sei una persona che riesce a dare una prima impressione di sé veramente ottima, possiamo assicurartelo!

Invece di concentrarti su di te o su una singola persona, tu sei evidentemente qualcuno che non si fa problemi a parlare con gli altri, a cogliere il quadro generale della situazione!

Durante i primi incontri, infatti, ci sono persone che tendono a mettersi sul piedistallo, magari mosse anche dall’imbarazzo.

Tu, invece, sei molto più calmo e posato e molto più in grado (anche) di fare un’ottima impressione di fronte agli altri! Sei in grado di esercitare empatia ed eleganza, oltre ad un’intelligenza viva: insomma, sei un vero animale sociale!

tre donne eleganti o addirittura per prima la donna al centro: per te è stato chiaro fin dall’inizio che c’era una donna al centro.

Il test delle donne eleganti, infatti, per te ha sempre significato il test delle tre donne: non hai mai dubitato della presenza della donna con il vestito nero, i tratti lievemente accennati ed il lungo vestito nero!

Va bene, dobbiamo dirtelo: non fai una buona impressione agli altri, ci dispiace dovertelo comunicare!

Sei una persona che ha un forte senso di sé: di sicuro sei in grado di entrare subito in connessione con gli altri, non ti vergogni ed è difficile metterti in imbarazzo, vero?

La prima impressione che dai, però, è quella di una persona che non ha paura di mettersi sotto i riflettori e, quindi, puoi sembrare egocentrico ed arrivista.

Fare battute, ridere ad alta voce, trovarsi subito e proprio agio in una situazione o mettersi al centro dell’attenzione: questi sono tutti tratti caratteriali che gli altri percepiscono immediatamente da te (magari sbagliandosi) e che li portano a credere che non sia simpaticissimo! (Ehi, non abbatterti: puoi sempre cambiare il modo in cui ti approcci agli altri ma loro non possono cambiare il fatto di essere dei veri giudiconi).