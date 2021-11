Test: di solito applichi la crema viso giorno o quella notte?

Idrati il tuo viso applicando la crema giorno oppure notte? Questa scelta rivela molti aspetti della tua personalità.

Le nostre scelte e le nostre abitudini e gesti di routine non sono casuali, sono l’espressione della nostra personalità. Anche la scelta temporale di applicazione della crema viso rivela molte informazioni di te.

Sicuramente anche tu applicherai sul tuo viso una crema per idratarlo ma potresti farlo la mattina al risveglio e lasciare che agisca durante il giorno oppure la sera prima di coricarti e lasciare che agisca durante la notte. Questa decisione apparentemente innocua in realtà descrive alcuni lati della tua personalità.

Ti ricordiamo che questo test ha principalmente lo scopo di intrattenerti.

Test: crema giorno o crema notte? La risposta cambia tutto

Sapevi che il momento ella giornata nel quale dedichi maggiore attenzione alla cura del tuo corpo rivela alcuni aspetti importanti della tua personalità?

Oggi ti sveliamo in cosa differisce una donna che applica la crema giorno rispetto ad una donna che preferisce la crema notte.

Se applichi la crema viso al mattino

Se applichi la crema al mattino sei una donna dinamica, attiva e non hai schemi e vincoli di nessun tipo. Appena sveglia sei già attiva, doccia, crema, trucco, scegli cosa indossare sul momento e inizi una nuova avventura. Oggi tuo giorno è diverso dal precedente, non pianifichi nulla, tutto può accadere al momento. Ami viaggiare, incontrare persone nuove, fare avventure e goderti il presente. La tua vita è bella così com’è, senza piani.

Se applichi la crema viso di sera

Se applichi la crema notte significa che sei una persona molto ben organizzata, fai le cose con anticipo, non ti piace fare le corse e non ti piace arrivare tardi ai tuoi appuntamenti. La sera prima è tutto pronto per il giorno dopo. Prepari i vestiti da mettere, in realtà prepari due cambi, una in caso di pioggia e l’altro in caso ci sia una bella giornata soleggiata. Prepari anche lo zaino per i bambini, il pranzo per il marito. Sei anche il tipo di persona che fa la doccia di sera. La mattina fai fatica a carburare quindi preferisci iniziare la giornata con calma. Sei una persona che ama le cose autentiche, sei molto legata alla famiglia e alla tua routine. Non puoi vivere senza organizzare tutto.