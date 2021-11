Il tuo partner è uno dei segni meno maturi dello zodiaco? Scoprilo subito

Che tra i segni zodiacali si nascondano dei veri e propri Peter Pan? Scopriamo subito la classifica dei segni meno maturi dello zodiaco: c’è anche il tuo partner?

Conosciamo tutti qualcuno che viene definito, prima o poi, un vero bambinone. Poco importa che si tratti di una definizione in senso positivo od in senso negativo: conosciamo tutti qualcuno che ha mantenuto intatti alcuni dei suoi tratti più infantili!

Essere “immaturi” a volte può essere un bene: vuol dire essere fiduciosi, sempre felici, capaci di accontentarsi e anche di divertirsi senza limiti.

Certo, da un altro lato vuol dire anche che sono gli altri

I segni meno maturi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali più immaturi

Ebbene sì, oggi c’è il rischio che tu possa scoprire, grazie alla nostra classifica dell’oroscopo, di essere un vero immaturo.

Argh! Non iniziare a battere i piedi per terra e a urlare: ci daresti solo ragione!

Esistono persone, infatti, che non hanno lasciato che gli anni o le esperienze li cambiassero: sono rimasti esattamente uguali a come erano da bambini!

Va bene, forse uguali no (c’è di sicuro qualche ruga in più oppure qualche delusione in più) ma fanno di tutto per rimanere… diciamocelo fuori dai denti: immaturi!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Scopriamo subito se fai parte anche tu della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi: pronto a svelare chi siano i cinque segni meno maturi di tutto l’oroscopo?

Sagittario: quinto posto

Forse li avremmo dovuti mettere più in alto ma i nati sotto il segno del Sagittario sapevano già di meritare un posto nella classifica dei segni più immaturi dello zodiaco.

Dopotutto sono loro i veri “bambinoni” dell’oroscopo!

Il Sagittario, infatti, è un segno decisamente libero che, per quanto ami la sua indipendenza, ha anche un gran bisogno degli altri.

Genuino, spesso capace di grandi gesti visto che ha un cuore veramente grande, il Sagittario è una persona quasi sempre decisamente incapace di comportarsi in maniera adulta. Non hanno la più pallida idea di come mettere da parte soldi, di come lavare i piatti o il pavimento. Cercano solo l’avventura, fanno solo quello che vogliono e mangiano quello che gli piace: dei veri bambini cresciuti, non trovate?

Leone: quarto posto

I Leone al quarto posto della nostra classifica di oggi: è mai possibile? La risposta è, ovviamente, assolutamente sì! Per quanto vogliano fingere di essere persone mature ed adulte, i nati sotto il segno del Leone non ingannano nessuno.

Sono dei veri e propri immaturi che fanno di tutto per guadagnare la luce dei riflettori quando non si sentono al centro dell’attenzione.

Cari Leone, inutile mettere il broncio: siete fatti così. Un poco egoisti, molto arroganti, convinti di sapere tutto su tutto e di tutti ed anche di essere le persone più importanti nella vostra cerchia di amici. Non avete sempre torto (ma neanche sempre ragione, no?).

LEGGI ANCHE –> I segni più lunatici dello zodiaco: per caso sei in classifica?

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. No, dai, non mettetevi immediatamente a piangere cari Cancro: non volevamo turbarvi o farvi offendere!

I nati sotto il segno del Cancro, però, sono tra i segni meno maturi dello zodiaco perché hanno un modo di fare decisamente infantile.

Schiavi delle emozioni, capaci di fare veramente scenate per niente, i Cancro sono persone che non si possono proprio definire mature al 100%.

Simpatiche, adorabili, carine sì: mature proprio no!

Bilancia: secondo posto

Tra i “bambinoni” dello zodiaco dobbiamo fare una menzione speciale anche per i nati sotto il segno della Bilancia.

Questo è un segno che non si vergogna assolutamente (o quasi) di mostrare il suo lato più infantile: per loro la vita va vissuta al massimo visto che è solo una!

La Bilancia è un segno particolarmente infantile soprattutto nei rapporti interpersonali. Niente di male in questo: hanno emozioni veramente grandi che faticano a gestire, è tutto qui il “problema”!

Per la Bilancia, infatti, ogni nuovo amico è un amico del cuore; ogni fidanzato quello giusto; ogni nemico il nemico peggiore che ci sia!

Insomma, avete capito il tipo: le Bilancia sono persone generalmente molto esagerate e questo può far piacere, a volte, ma può far anche innervosire.

Risate sguaiate, sentimenti moltiplicati per mille, frenesia: la Bilancia è fatta così, prendere o lasciare!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più simpatici: ecco la classifica di oggi!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni meno maturi dello zodiaco

Cari Gemelli, sapevate che questo momento sarebbe arrivato quindi vi invitiamo a non prenderla sul personale.

Stelle e pianeti sostengono che siate proprio voi i segni meno maturi dello zodiaco: volete forse contraddirli?

Cerchiamo di capire insieme perché siete considerati così immaturi, vi va?

Partiamo da quello che volete nella vita: a quanto pare non ne avete la più pallida idea o, se l’avete, non vi fate di certo lo scrupolo di condividerla con altre persone.

Passiamo poi ai rapporti interpersonali: anche qui siete capaci di creare dei veri e propri drammi praticamente dal nulla e siete sempre al centro di qualche situazione poco chiara.

Dobbiamo continuare? Carissimi Gemelli, sapete già di essere persone con le quali il divertimento è assicurato (a meno che non siate in un giorno no, ovviamente).

Essere immaturi è lo scotto da pagare per essere anche divertenti e completamente assurdi: che dite, il gioco vale la candela?