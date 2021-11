Questi segni sono invidiosi e gelosi ma non lo danno a vedere

Secondo gli astri alcuni segni sono segretamente gelosi e invidiosi. Non lo daranno mai a vedere ma non riescono a contrastare questi sentimenti.

Da quando siamo piccoli i nostri genitori ci insegnano a essere compassionevoli e gentili verso il prossimo. Crescere sapendo di essere speciali e di avere un grande potenziale ci aiuta a non provare nessuna sensazione di invidia verso le persone che hanno più successo di noi nella vita. Questo sentimento di invidia a volte si manifesta ugualmente ma non sempre è una manifestazione di cattiveria, può essere anche legato ad una sana competizione.

La gelosia in alcuni casi è dovuta alla poca fiducia che si ha in se stessi. Sforzandosi i colmare le proprie lacune la gelosia si attenua e sparisce. In altri casi questo sentimento è semplicemente una caratteristica innata di alcuni segni zodiacali. La nostra data di nascita influenza molto la nostra personalità e qualche volta mette gelosia e invidia tra i nostri principali difetti.

Questi 3 segni sono i più segretamente invidiosi di tutti

Secondo gli astri 3 segni sarebbero segretamente gelosi e invidiosi. Anche se non lo danno a vedere non possono far a meno di nutrire questi sentimenti:

Leone

Sul podio nella classifica dei segni più gelosi troviamo il Leone. Di natura narcisista, il suo desiderio di primeggiare lo fa apparire eccessivamente egoista. In effetti il Leone nutre una grandissima autostima ed è certo di possedere un’intelligenza superiore a tutti gli altri. Questo segno è convinto di saper fare tutto e di poterlo fare meglio degli altri.

Non accetta di essere surclassato in nessuna situazione. Vorrebbe essere sempre lui la stella più brillante del cielo. Per questo motivo se nota abilità di spicco in altre persone non può fare a meno di entrare in competizione e superare quelle abilità. Il Leone non darà mai a vedere la sua invidia, ma troverà il modo di far emergere i tuoi limiti e le sue qualità.

Bilancia

Come si capisce dal nome di questo segno, la sua più grande aspirazione è quella di mantenere un certo equilibrio. La Bilancia si da molto da fare per prosperare a livello personale e professionale. Lo fa per vivere in armonia, senza troppe preoccupazioni. Qualunque cosa rappresenti una minaccia per il suo equilibrio interno viene valutata come una minaccia. La bilancia in questo caso non può fare a meno si provare un fortissimo senso di fastidio che è il motivo scatenante della sua gelosia.

Una reazione naturale che si innesca ogni volta che qualcosa o qualcuno si frappone tra lui e il suo principale obiettivo. La bilancia cercherà in questo caso di usare te, ovvero l’ostacolo, per raggiungere i suoi obiettivi e lo farà sfruttando a suo vantaggio tutte le tue qualità. Un segno gentile e loquace come la Bilancia riuscirà con facilità in questa impresa.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno più misterioso dello zodiaco. Non mostra mai la sua vera natura, è un segno che si scopre un pò alla volta. La gelosia ossessiva dello Scorpione viene fuori nel momento in cui gli dimostri di non meritare tutta la sua benevolenza. Se lo ferisci o lo tradisci ti vedrà sotto una luce diversa e questo lo motiverà a non essere più gentile ed empatico nei tuoi confronti ma a vederti come un ostacolo che apporta negatività nella sua vita. In questi casi lo Scorpione non ti mostrerà la sua ira ma molto semplicemente inizierà a manipolarti.

Non ti offenderà se lo hai ferito, in apparenza potrebbe sembrare perfino che ti abbia perdonato ma non appena abbasserai la guardia ti presenterà il conto.

Non è una persona ipocrita ma solo una persona non sopporta l’ipocrisia ed agisce di conseguenza.