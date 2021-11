I duchi di Sussex hanno di nuovo deluso le aspettative dei reali e del popolo britannico e stavolta lo sgarbo di Harry e Meghan potrebbe essere davvero imperdonabile.

La regina Elisabetta e la royal family hanno dovuto subire un ulteriore sgarbo da parte di Harry e Meghan. Come reagiranno?

L’ennesimo sgarbo di Harry e Meghan

I duchi di Sussex infatti pare abbiano deciso di non raggiungere la famiglia reale a Sandringham per trascorrere il Natale.

Una vera delusione per la regina Elisabetta. Harry e Meghan, che pur avevano in precedenza accolto l’invito della regina di unirsi agli altri membri della royal family, hanno fatto un passo indietro e alla fine non verranno a Sandringham per le feste natalizie.

Dopo il ricovero della regina in ospedale, il principe Harry aveva espresso la volontà di trascorrere le feste con la nonna, ma adesso le carte in tavola sembrano cambiate. Lui, la moglie e i due figli, Archie e Lilibet Diana, probabilmente trascorreranno le feste di Natale in California anche quest’anno.

A rivelarlo è stata Page Six, in esclusiva, che afferma di aver raccolto le informazioni da persone vicinissime ai duchi di Sussex. Meghan ed Harry sarebbero stati invitati, ma avrebbero deciso non partecipare alla reunion familiare. Ci si chiede cosa abbia fatto cambiare loro idea così all’improvviso.

“Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno», ha fatto sapere un insider al magazine.

“Per la regina sarà il primo Natale senza il marito. Si sperava che ci sarebbero stati”.

È molto probabile che i duchi di Sussex non si sentano ancora pronti ad affrontare la famiglia dopo tutto quello che hanno combinato in questi ultimi tempi.

Harry, però, fino a qualche settimana a Eva fatto sapere che avrebbe tenuto molto a ricongiungersi con la sua famiglia a Natale. Era infatti andato nel panico quando la regina era stata male e non poteva sopportare di starle lontano proprio quando lei avrebbe avuto più bisogno di vedere la famiglia unita come un tempo.

Resteremo a vedere se le cose cambieranno nelle prossime settimane.