Giulia Pauselli ieri e oggi: ecco com’è cambiata la ballerina di Amici

Giulia Pauselli è una delle ballerine più amate di Amici di Maria De Filippi, ma ricordi com’era durante il suo esordio in tv? Che trasformazione!

Giulia Pauselli è senza dubbio una delle ballerine più famose del piccolo schermo degli italiani. La giovane artista ha esordito in tv proprio grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Giulia entrò nella scuola durante la decima edizione e da quel momento è riuscita a trovare il successo.

Il suo nome, tra l’altro, è stato spesso associato al mondo della cronaca rosa perchè pare aver avuto un flirt con Stefano De Martino durante il suo ingresso come aspirante ballerina nella scuola e successivamente ha trovato l’amore al fianco di Marcello Sacchetta, ballerino professionista dello show, con cui non condivide soltanto la vita privata ma anche quella professione. Entrambi sono ballerini ed entrambi lavorano per Maria De Filippi.

Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Giulia Pauselli ha esordito ad Amici 10 ma vi ricordate com’era durante i suoi esordi? Guardate un po’ che trasformazione.

Com’era Giulia Pauselli prima del successo ad Amici di Maria De Filippi

Giulia Pauselli oggi appare un po’ diversa rispetto alla sua partecipazione ad Amici 10, dove in quell’occasione muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La frangia è rimasta presente nel suo look per svariati anni, ma ultimamente sembrerebbe averci dato un taglio netto mentre prima era il suo elemento caratteristico, lo sguardo sbarazzino e la voglia di ballare senza mai smettere invece sono rimaste le stesse anche durante il corso di questi anni.

Giulia adotta un look più sofisticato rispetto a quello che sfoggiava all’epoca ed utilizza un trucco leggermente più marcato rispetto a quello che era solita utilizzare durante i suoi esordi. Molto probabilmente anche perché con il trascorrere degli anni, e soprattutto crescendo, i suoi gusti si sono trasformati ma la sua essenza è rimasta intatta.

Giulia Pauselli ad Amici 10 era una giovane ragazza che sperava di poter realizzare i suoi sogni grazie alla sua partecipazione al talent show più famoso del piccolo schermo nostrano ed è riuscita a realizzarli tutti, diventando senza alcun dubbio una delle ballerine più famose della tv.

Ma non solo, come abbiamo avuto modo di potervi accennare, nella scuola più famosa d’Italia, Giulia è riuscita anche a trovare l’amore al fianco di Marcello Sacchetta, che di recente sembrerebbe aver dichiarato di essere pronto a mettere su famiglia insieme a lei. Tant’è che si mormorava che lei potesse essere in dolce attesa, ma la ballerina sembrerebbe aver smentito tale indiscrezione sul suo conto.