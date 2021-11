Filetto di tonno agli agrumi: tutti i trucchi per farlo buonissimo

Con gli agrumi frutti tipici di stagione realizziamo il filetto di tonno: ecco tutti i trucchi per farlo buonissimo.

Ormai è tempo di agrumi, frutti preziosi per le nostre difese immunitarie e per il nostro organismo perché ricchi di vitamine in particolare la C. Dai limoni alle arance passando per i pompelmi, mandarini e clementine i più comuni, ne esistono anche tanti altri.

Pensiamo a quelli più strani ed esotici come il kumquat, il lime, il pomelo e molti altri ancora. In Italia, i più noti sono sicuramente i primi citati, che vengono coltivati soprattutto nel sud Italia e possiamo raccoglierli da ottobre-novembre in poi.

Ecco che allora realizzare un secondo piatto a base di agrumi diventa un must di stagione: e in questo caso li abbiamo abbinati a dei filetti di tonno. Ma esistono anche alcuni trucchi per realizzarli perfetti e buonissimi. Scopriamoli.

Ecco i trucchi per cucinare il filetto di tonno agli agrumi

Il filetto di tonno agli agrumi è un secondo piatto squisito se preparato come si deve. Semplice da realizzare necessita di pochi accorgimenti. Piccoli trucchi per trattare sia il tonno che gli agrumi.

Essendo un piatto agrodolce bisogna fare attenzione a bilanciare bene i sapori e vari condimenti. Vediamo allora come procedere.

1) Tonno abbattuto. Innanzitutto il filetti di tonno dovranno essere abbattuti. Visto che andremo solo a scottare leggermente il pesce da entrambi i lati dovremo prima procedere ad abbatterlo altrimenti si corre il rischio in incorrere in un’infezione batterica.

2) Cuocere poco il tonno. Altro segreto per fare un piatto super è scottare il tonno da entrambi i lati, che sia una griglia o una padella. Tutto ciò, come già detto al punto 1, si può fare se e solo se il pesce è stato precedentemente abbattuto.

3) Scegliere gli agrumi giusti. Con l’arancia e il limone si va sul sicuro. Ma se vogliamo dare una nota ancora più aromatica al filetto di tonno possiamo aggiungere anche del pompelmo.

4) Prelevare solo la buccia degli agrumi. Quando togliamo la scorza degli agrumi dobbiamo stare attenti a non tagliare via anche la parte bianca che è invece molto amara e se per sbaglio la inseriamo nella ricetta il rischio di rendere tutto il piatto completamente amaro è dietro l’angolo. Per togliere la scorza potremo servirci di un rigalimoni, lo strumento apposito, o altrimenti andrà bene anche un pelapatate, stando attenti a non andare troppo in profondità.

5) Scegliere agrumi biologici. Dovendo utilizzare la buccia di limoni, arance e quant’altro meglio scegliere frutti biologici altrimenti rischiamo di introdurre sostanze nocive come pesticidi. Non solo, prima di utilizzarli è bene lavarli con acqua e bicarbonato al fine di eliminare eventuali germi o impurità.

6) Filtrare il succo. I semi degli agrumi sono notoriamente amari e se per sbaglio finiscono nella pietanza e peggio sotto ai denti l’esperienza non sarà delle migliori. Quindi una volta che avete spremuto il succo basterà passarlo con un colino a maglie strette, questo ci permetterà di eliminare, oltre ai semi, anche eventuale polpa finita per sbaglio dentro al succo.

7) Attenzione alla panna. Se nella ricetta è prevista anche la panna è bene fare attenzione alla quantità di succo di agrumi che mettiamo. Qualche goccia va bene, ma metterne troppo può far impazzire la salsa.

8) Aggiungere il succo di agrumi alla fine. Farlo in cottura rischia di far prendere alla pietanza un sapore acido e troppo dolciastro. Meglio spegnere il fuoco, quando il tonno è cotto e poi inserire la salsa a base di agrumi.

Con questi pochi e semplici trucchi potrete realizzare un piatto ideale da proporre anche per le imminenti festività natalizie.