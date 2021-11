Dove ti siedi nell’aereo? Scopriamo quanto è sospettoso il tuo cervello

By

Proviamo insieme il test dell’aereo, che ne dici? Dicci solo dove preferisci sederti e saremo in grado di scoprire quanto sei sospettoso.

Sei una persona veramente sospettosa? Ovviamente la risposta a questa domanda potrebbe depistarci: se lo sei non ce lo dirai mai e se non lo sei potremmo non crederti!

(Ehi, forse i sospettosi siamo proprio noi!).

Fortunatamente, non abbiamo bisogno di sentire la tua risposta perché abbiamo un test della personalità pronto per te.

Che ne dici: ti va di immaginare di prenotare una vacanza insieme a noi?

No, non siamo impazziti: proviamo subito il nostro nuovo test!

Test dell’aereo: dicci qual è il tuo posto preferito e scopriremo quanto sei sospettoso nella vita

Ebbene sì, oggi vogliamo immaginare che il COVID-19 non sia mai esistito e che tutto sia come prima.

Anzi, vogliamo immaginarci una cosa ancora più bella: stai per prenotare una vacanza all’estero.

Evviva! Te la meritavi proprio, non credi?

Bene, continuiamo ad immaginarci di volare in una terra assolata e di prenotare il nostro volo. Quale sedile, potendo scegliere, ti faresti assegnare sul volo?

Oggi, infatti, abbiamo ideato il test dell’aereo per metterti alla prova e scoprire quanto sei sospettoso.

Dove ti siederesti in un aereo, potendo scegliere?

Hai quattro opzioni: la numero uno è il posto più in fondo, nelle ultime file dell’aereo. La seconda è quella di un posto a metà, verso la parte centrale dell’aereo, la terza, invece, è un posto nella parte più avanti, vicino all’ala, dal quale puoi guardare fuori.

Infine hai l’ultima opzione: il posto più vicino all’uscita principale dell’aereo: quale sceglierai?

posto nelle ultime file : più sospettoso di te, potremmo dire, veramente non ce n’è. Per te è importantissimo poter avere il controllo di tutto quello che succede non solo nel nostro aereo figurativo ma anche nella vita reale!

Sei una persona che ha bisogno di poter “ vedere ” chiaramente tutto quello che la circonda: non ti fidi di nessuno se non dei tuoi occhi e del tuo istinto!

La scelta del posto più lontano dalla cabina di comando potrebbe sembrare poco sospettosa ma, in realtà, sei tu il più sospettoso di tutti !

Ti fidi delle autorità e di chi dovrebbe guidarti nella vita: non ti fidi, invece, di tutti gli altri e per questo vuoi tenerli sott’occhio !

Sei una persona calma e tranquilla, rilassata e disinteressata alla maggior parte delle problematiche che si creano gli altri. Non hai bisogno di controllare ossessivamente tutto e neanche di preoccuparti degli altri.

Certo, non sei uno sciocco: sei in grado di capire anche solo con un’occhiata se qualcosa non va e il tuo istinto ha sbagliato poche volte. Il più delle volte, però, sai di non aver bisogno di pensare a tutto e, per questo, nella vita sei generalmente poco sospettoso.

Preferisci diventare un investigatore solo quando le circostanze lo richiedono!

posto sull’ala : sospettoso? Tu? La risposta è ovviamente assolutamente no: tu non hai proprio nessuna intenzione di sospettare di nessuno !

Non parliamo, ovviamente, solo del tuo viaggio in aereo ma proprio della tua vita in generale. Appena ti trovi in una nuova situazione, anche se confusa o poco chiara, per te non ci sono problemi. Sei contento di lasciarti guidare da chi ne sa più di te, senza chiedere notizie o spiegazioni su quanto succede.

Sei fiducioso e tranquillo e non hai paure bizzarre o dubbi che possono metterti in difficoltà: beato te!

Se scegli il posto davanti, quello più vicino possibile all’uscita od all’entrata, evidentemente non ti piace molto prendere l’aereo. Vuoi scendere il prima possibile ed essere vicino alla cabina per sentire tutto quello che si dicono le persone che lavorano sull’aereo. Ma sei veramente sospettoso?

Ti daremmo un secondo posto se questa fosse una classifica: sei sospettoso, sì, ma non quanto altre persone! Tu, semplicemente, non apprezzi trovarti nella posizione di non saper cosa succeda. Quando non hai “potere” o controllo sulla situazione, cerchi in ogni maniera di trovare un modo per capire i meccanismi che ti circondano.

Sei sospettoso in maniera scaltra, non hai la mente obnubilata. Buon per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.