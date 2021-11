Scopri chi è il tuo segno zodiacale gemello, il migliore amico desiderabile

By

Secondo gli astri ad ogni segno zodiacale corrisponde un segno gemello, ovvero il segno col quale istaurare un rapporto di amicizia speciale.

Tutti abbiamo un migliore amico, quella persona sulla quale sai di poter contare sempre, che ti sostiene e ti capisce come nessun altro sa fare. Senza di lui la tua vita non sarebbe la stessa. Di che segno è il tuo migliore amico?

Il tuo amico speciale è la persona con la quale hai un rapporto quasi perfetto, poche incomprensioni, molta compatibilità, molti interessi comuni. Vi capite al primo sguardo. Con un amico così la vita è più leggera. Come Thelma e Louise, formate una coppia eccezionale. Secondo gli astri alcune coppie di segni zodiacali sono predestinati ad essere migliori amici.

Di quale segno dovrebbe essere il tuo migliore amico secondo gli astrologi?

L’amicizia è un bene prezioso, chi può vantare di avere un carissimo amico sa bene quanto sia fortunato. Il migliore degli amici che si possa desiderare è uno dei pilastri della felicità, ogni giorno la sua presenza rende speciale la nostra esistenza. Secondo gli astrologi, alcune combinazioni zodiacali producono grandi amicizie.

Toro e Cancro

Questi due segni insieme riescono ad ottenere la migliore connessione possibile a livello emotivo. Entrambi sono segni leali e affidabili. Il Toro riuscirà a compensare perfettamente il bisogno costante di sostegno emotivo del Cancro. Insieme condivideranno gli stessi interessi e col tempo si renderanno conto di avere una profonda empatia che li rende amici che nessuno potrà mai separare.

Capricorno e Pesci

Questa combinazione è un pò strana perché si tratta di due segni completamente diversi. Eppure in fatto di amicizia sono imbattibili. Questi due segni sono complementari, si compensano e ognuno colma le lacune dell’altro. Insieme si sentiranno invincibili, dove non arriva uno arriva l’altro. Inoltre li unisce un grande amore per l’arte.

Ariete e Acquario

Questi due segni insieme formano due grandi amici perchè si comprendono profondamente. Si può dire che si tratta di due segni simili sotto alcuni aspetti. Sono entrambi orgogliosi e indipendenti. Sebbene questo aspetto in amore porta conflitti, in amicizia condividere lo stesso temperamento unisce. L’Acquario, il segno più stravagante dello zodiaco si farà influenzare dall’ottimismo dell’Ariete e daranno vita ad una squadra invincibile

Gemelli e Leone

Gemelli e Leone insieme sono un tornado. Insieme non mettono mai fine al divertimento. Feste e avventure esilaranti sono all’ordine del giorno. La loro unione crea una amicizia estremamente complice. Inoltre questi segni hanno gli stessi valori, si capiscono perfettamente e sanno come sostenersi. Saranno sempre leali l’uno verso l’altro.

Bilancia e Sagittario

Tra questi due segni si crea spesso una connessione profonda su tutti i livelli e questa connessione getta le basi per una amicizia bella e duratura. Bilancia e Sagittario si amano incondizionatamente, li lega un affetto profondo e una buona comunicazione. Per loro non esiste nessuna forma di risentimento.

Vergine e Scorpione

Questa combinazione di segni brilla nello zodiaco. Vergine e Scorpione sono due segni praticamente opposti e questa diversità genererà una coppia che vivrà avventure esilaranti. Tanti ricordi gioiosi che li uniranno indelebilmente. Questi due segni si sostengono e si incoraggiano, si spronano a realizzare i propri sogni.