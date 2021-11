Le scarpe pelose sono le più trendy del momento! Prova un nuovo look!

Ci sono modelli di scarpe che hanno avuto un successo tale da essere reinterpretate con i vari mood del tempo. Mocassini, Ugg, stivaletti e pseudo doposci oggi hanno il pelo dentro e fuori, un po’ come i cappotti teddy lanciati da Max Mara. Vediamo le scelte più colorate, calde e simpatiche per questa stagione.

Le più desiderate, fino allo scorso anno, erano le scarpe – ciabatte aperte con pelo di Gucci (850 euro) ma oggi sono molti i brand che propongono scarpe morbide e pelose, più o meno costose. Nell’indecisione su quale modello sia meglio comprare, nessun problema, abbiamo selezionato le migliori per voi.

Non basta curare l’outfit nei dettagli limitandosi all’abbigliamento, anche gli accessori hanno il loro peso e, un bel paio di scarpe “pelose” renderà unico ed indimenticabile anche il look più sobrio e basico.

Le scarpe, gli stivaletti e gli stivali con pelliccia, pelo e lana più belli di stagione

A colpirci maggiormente tra le nuove proposte è il mocassino gommino di Tod’s in lana misto cotone con pon pon e linguetta in pelle. Mentre l’interno è scamosciato, l’esterno ha la nota suola con gommini e, appunto, la parte pelosa disponibile in giallo, beige, azzurro chiaro e rosa. Il prezzo è di 650 euro.

Per un look anni Ottanta o uno stile Yeti, gli stivali Miu Miu faranno in modo che gli sguardi siano tutti per voi. Il manto esterno di pelliccia sintetica “a pelo lungo” ha una pratica coulisse per la chiusura ed il cinturino borchiato sulla base che contraddistingue questa linea tutta invernale. Costano 1200 euro su MyTheresa.

Vanno di diritto citate le sneaker platform di Converse, il modello Chuck Taylor alto con sherpa e fodera in mesh riciclato. Color panna, suola in gomma bianca, lacci in tinta e patch iconica sulla caviglia Costano 90 euro. Ottime con jeans scuri skinny e parka.

I più economici sono gli stivaletti di evidente ispirazione australiana firmati Gioiacombo a 39,95 euro (scontati) sul sito ufficiale. Marroni, neri o grigi, hanno piccoli strass sulle orecchie da coniglio stilizzate nella parte posteriore, suola impermeabile e tessuto scamosciato con pelliccia sintetica sia all’interno che alla caviglia per un calore totale.

Per tutte le tasche e per tutti i gusti, bisogna osare e scegliere il modello più adatto alla propria personalità. Una volta superata la sensazione di essere uscite di casa in ciabatte vi sentirete super cool!

Silvia Zanchi