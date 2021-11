Milly Carlucci è una delle conduttrici tv più seguite e amate dal pubblico italiano. La sua trasmissioni di punta, Ballando con le stelle, riesce sempre a fare record di ascolti. Ma che tipo di rapporto ha Milly Carlucci con i figli? Ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Milly Carlucci è una vera e propria icona della televisione italiana. Il pubblico la ama particolarmente per la sua notevole presenza scenica e grande empatia. Ma he rapporto ha Milly Carlucci con i suoi figli?

Il rapporto di Milly Carlucci con i figli

Milly non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per entrambi i suoi figli, Angelica e Patrick, e per la loro brillante carriera professionale. Ma la conduttrice non fa mistero di aver attraversato anche qualche momento di debolezza come mamma:

“Quando i figli erano piccoli mi sono sentita spesso in colpa. Tuttavia, non ho mai messo in discussione la scelta di lavorare, perché i miei genitori mi hanno insegnato il valore dell’indipendenza e, oltretutto, mi hanno agevolata rendendosi disponibili come “baby sitter”. Lo ritengo davvero un gran privilegio. Sapere che, in mia assenza, Angelica e Patrick erano educati con amore e disciplina mi rendeva serena. Se fossero stati affidati a una tata, invece, i conflitti interiori mi avrebbero divorata”.

Milly ha anche rivelato di essere una madre particolarmente ansiosa:

“Ma oggi lo nascondo meglio. Quando Angelica e Patrick, dopo le scuole dell’obbligo, sono andati a studiare a Londra al college, li chiamavo tutti i giorni e mi sentivo dire che ero opprimente. Adesso, invece, aspetto che mi telefonino loro”.

Milly, inoltre, non vede l’ora di avere qualche nipotino da coccolare: “adoro i bambini e sarei entusiasta di avere dei nipotini, ma non credo accadrà a breve. I miei figli in questo momento sono concentrati sul lavoro: vogliono costruirsi una solidità professionale prima di pensare alla famiglia”, ha dichiarato.

Che dire, nonostante la notorietà, Milly Carlucci resta una tipica mamma italiana!