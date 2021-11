Eccitazione Femminile: cosa succede se “lei” si sta divertendo ma tu no?

L’eccitazione femminile, come sanno tutte le donne, passa soprattutto per la testa e non può coinvolgere soltanto il corpo.

Per questo motivo è davvero molto strano avere la sensazione che corpo e mente siano scollegati durante l’eccitazione sessuale.

Purtroppo non si tratta affatto di un fenomeno raro. Al contrario, capita molto più spesso di quanto si pensi.

Prima di capire quali siano le cause di questo problema, però, proviamo a definirlo meglio. Il “distacco della mente” rispetto al corpo si verifica quando abbiamo l’impressione di non essere emotivamente coinvolte in quello che sta accadendo al nostro corpo.

Il fenomeno più strano consiste nel constatare che il nostro corpo reagisce agli stimoli in maniera perfettamente normale (i capezzoli si induriscono, il battito del cuore aumenta, la vagina comincia a lubrificarsi) ma la nostra parte emotiva rimane completamente distaccata rispetto a quello che sta avvenendo.

A questa strana situazione si può reagire in due maniere molto diverse: semplicemente ignorando il problema come se non esistesse, “seppellendolo” nella stanza mentale delle cose che non vogliamo vedere / sapere / risolvere oppure provando un profondo senso di disgusto e di fastidio.

Inutile dire che nessuno di questi due approcci ci lascerà in una situazione emotiva piacevole, ma c’è una terza via?

Problemi di eccitazione femminile: cerchiamo di riportare la mente al qui e ora

Per una vita sessuale divertente e appagante è assolutamente fondamentale raggiungere uno stato di armonia tra mente e corpo, ma anche tra ragione ed emotività.

Per questo motivo non è affatto consigliabile “spazzare sotto al tappeto” i segnali che la nostra mente ci sta inviando nella speranza che prima o poi si stanchi di farlo.

Al contrario, è strettamente necessario indagare le cause del problema e capire per quale motivo la nostra attenzione emotiva preferisca spegnersi o addirittura concentrarsi su altro mentre facciamo sesso.

Uno dei fattori da prendere immediatamente in esame è se questo problema si verifica con tutti i partner o con un partner in particolare.

Se ci dovessimo accorgere che questo “distacco” si verifica solo quando stiamo condividendo l’intimità con una certa persona, molto probabilmente la causa è nella relazione di coppia che si è venuta a creare. Se non si è una coppia, ma si tratta solo di incontri occasionali, forse è meglio interromperli subito.

La situazione può essere considerata un po’ più grave nel caso in cui il distacco si verifichi durante ogni rapporto sessuale, indipendentemente dal partner. In questo caso è possibile che il nostro inconscio stia reagendo così a causa di un trauma pregresso di cui potremmo addirittura non essere consapevoli.

Senza alcun dubbio la soluzione migliore consisterà nel chiedere l’aiuto di uno specialista e cominciare una terapia psicologica per capire quando si è originato questo problema e come risolverlo.

Quando chiedere aiuto allo specialista? Semplicissimo: quando la sensazione di avere “pensieri vaganti” non è simile a quella che si aveva a scuola, mentre la maestra parlava e noi pensavamo ad altro, ma genera malessere, desiderio di fuggire, depressione, senso di solitudine.

Ricordiamoci quindi che avere reazioni fisiologiche alla stimolazione sessuale non significa essere in armonia con il proprio corpo e non significa avere una sessualità sana. Una sessualità sana è invece quella che permette la totale espressione dei nostri sentimenti, non il disperato bisogno di nasconderli o di pensare ad altro!

Confidarsi con il partner è una buona idea?

La risposta a questa delicatissima domanda è “dipende” e, in particolare, dipende dal tipo di relazione che si sta avendo con il partner in questione.

Se si tratta di una relazione duratura e seria, che va avanti da molto tempo, allora sarà assolutamente il caso di parlarne, soprattutto se si tratta di un problema insorto da un certo momento in poi mentre prima c’era complicità. Il partner potrebbe avere un ruolo fondamentale nel riportare armonia e condivisione nel momento dell’atto sessuale.

Nel caso in cui la relazione con il partner sia altalenante, problematica o addirittura inesistente dal punto di vista emotivo, il consiglio è di non parlarne e smettere semplicemente di avere rapporti sessuali con la persona in questione. Dopo aver interrotto la frequentazione si dovrà passare all’analisi delle motivazioni psicologiche che hanno portato a questo stato di cose.