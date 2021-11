La ventesima puntata del Gf Vip ha come al solito riservato molte sorprese. A stupire sono state, anche stavolta, le due bellissime opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con i loro look favolosi. Questa volta, però, abbiamo eletto l’outfit vincitore!

Eccoci giunti alla ventesima puntata del Gf Vip, come al solito piena di avvenimenti importanti: la puntata ha visto in nomination Gianmaria, Soleil e Carmen, mentre l’eliminata Miriana è rientrata a sorpresa nella casa.

Un vero colpo di scena per la Trevisan, che ha trovato nel suo bussolotto il biglietto di ritorno. Alfonso Signorini ha poi annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti a partire dalla puntata di lunedì.

Ma a catturare l’attenzione dei pubblico a casa e in studio sono state le due splendide opinioniste Adriana volpe e Sonia Bruganelli, con i loro look sempre attentamente selezionati dai migliori couturier. Vediamoli più da vicino!

I look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip che lasciano a bocca aperta!

Sonia ha optato per un abito due pezzi con camicetta bianca e ampia e artistica gonna colorata lunga fino al ginocchio che ci ha fatto innamorare (per questo. Per no, è il look vincitore della serata)! Sonia ha scelto poi di indossare i soliti décolleté con tacco vertiginoso, di un rosso intenso, mentre per i capelli ha optato per un look naturalelasciandoli sciolti (seppur molto ordinati) sulle spalle. Il trucco? La carta vincente è il suo cavallo di battaglia: lo smokey eyes!

Decisamente più cupo (ma sempre raffinato) lo stile di Adriana Volpe, che opta per un abito corto nero con gonna plissettata, arricchito da una elegante cintura nera che ne evidenzia il fisico affusolato.

Adriana sceglie di abbinare al look un paio di décolleté nere, anche con tacco molto alto. Pochissimi gli accessori. Il tocco di luce di più lo danno i luminosi capelli biondi, stavolta lasciati sciolti sulle spalle.

Che dire, aspettiamo la prossima puntata per vedere chi vincerà la prossima sfida di stile!