Il dramma di Bianca Gascoigne: la struggente confessione

Bianca Gascoigne, vincitrice della quinta puntata di Ballando con le stelle, vive un dramma che la tortura da tempo e che le impedisce di vivere con serenità. Scopriamo di quale si tratta.

L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto emergere il personaggio di Bianca Gascoigne. La ballerina che, in coppia con Simone Di Pasquale è riuscita a vincere la puntata.

Nonostante sia ammirata da tutti per la sua bellezza e sia anche evidentemente brava a ballare, la figlia di Paul Gascoigne, vive un tormento interiore costante. Come lei stessa ha ammesso durante la puntata soffre infatti di dismorfismo corporeo.

Bianca Gascoigne e il dramma del dismorfismo corporeo

Il problema che vive Bianca Gascoigne è comune a molte più persone di quante si pensi e impedisce di vivere la vita con la giusta dose di serenità.

Il dismorfismo corporeo porta infatti a vedersi diversamente da come si è nella realtà. Il tutto con la conseguenza di credere quindi ad un’immagine che non è reale ma che per il soggetto che la percepisce come tale può rappresentare una vera tortura.

Nel caso di Bianca, lei si vede più grassa di quanto non sia. E ciò la porta a non piacersi e a star male con se stessa praticamente in ogni situazione.

Un tormento che ha raccontato nella clip di presentazione a Ballando con le stelle. Occasione in cui ha così buttato fuori cosa provava, palesando un disturbo che tante persone vivono ogni giorno sia senza saperlo che evitando di parlarne con gli altri.

Come Bianca stessa ha raccontato, il rapporto che ha con gli altri è generalmente positivo e lei stessa vive bene con se. A crearle problemi è la percezione che ha del suo corpo. Un problema che la porta a vedere lo stesso in modo deformato. E che pertanto le causa grandi complessi, portandola a non piacersi e a sentirsi insicura rispetto alla propria immagine.

Un problema che non è legato semplicemente alla magrezza (come si potrebbe pensare). La stessa Bianca ha infatti precisato che se anche iniziasse a vedersi magrissima, non si piacerebbe comunque perché l’immagine le giungerebbe comunque distorta. Da qui il dramma che vive ogni giorno.

Quello del dismorfismo corporeo è un problema che impedisce a chi lo vive, di avere una vita piena e appagante. Anche le relazioni finiscono infatti con il risentirne quasi sempre, portando tante persone a chiudersi in se stesse. Poterne parlare liberamente è già un passo in avanti che può aiutare. E anche se Bianca ha dichiarato che per quanto le piacerebbe non crede di poter guarire, la speranza è ovviamente quella di vederla ricredersi con il tempo.