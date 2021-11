Archie Mountbatten Windsor: 3 curiosità sul figlio di Harry e Meghan

Archie, figlio di Harry e Meghan, è sempre stato tenuto molto lontano dai media: i suoi genitori hanno sempre diffuso pochissime foto del bambino e ancora meno video, ma alcune tenerissime informazioni sul primogenito Sussex hanno cominciato a trapelare.

Nato il 6 Maggio 2019, Archie Mountbatten Windsor sarebbe stato uno degli eredi al trono di Elisabetta II, se i suoi genitori non avessero deciso di chiamarsi fuori dai giochi di potere della Famiglia Reale. Da quel momento di Archie si è saputo pochissimo, ma finalmente i suoi genitori hanno cominciato a parlare di lui più liberamente.

Lo scorso marzo Harry e Meghan hanno rivelato una delle storie più sgradevoli in assoluto sulla vita del loro bambino e questo ha scioccato l’opinione pubblica mondiale. Durante la famosa intervista con Oprah Winfrey i Sussex affermarono che un membro della famiglia reale fece una battuta poco felice sul colore della pelle di Archie, chiedendosi quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio di Harry e Meghan.

Da quel momento i Sussex decisero che avrebbero protetto a tutti i costi il bambino dagli attacchi dei media. Fedeli alla loro promessa, i due decisero addirittura di rifiutare il titolo nobiliare che nonna Elisabetta voleva regalare ad Archie. Il motivo? La paura che Archie potesse essere bullizzato, a scuola, a causa di un titolo che suona un po’ troppo ridicolo in inglese.

Dopo essersi trasferiti a Montecito, Harry e Meghan hanno cominciato a rilassarsi un po’ di più riguardo al proprio bambino e hanno rivelato recentemente alcune piccole curiosità sulla sua vita e sulle sue abitudini.

Le 3 curiosità (+1) su Archie rivelate da Harry e Meghan

A chi assomiglia Archie? Ha già cominciato a parlare? Qual è il suo dolce preferito? Che rapporto ha con la sorellina Lilibet? Tutto quello che Harry e Meghan si sono fatti sfuggire sul loro bambino.

Altro che Windsor, Archie ha i capelli degli Spencer

Quando era ragazzino, il Principe Harry era famoso a Corte con il soprannome di Ginger (il Rosso). I suoi capelli così appariscenti, che gli davano un’aria simpatica e scanzonata, sono sempre stati il tratto distintivo del giovane principe.

Si tratta di un’eredità della famiglia di Diana: la sorella maggiore di Lady D, Lady Sarah Spencer, ha infatti i capelli rossi come quelli di Harry, anche se un po’ più scuri di quelli del nipote.

Pochi giorni fa, ospite in un famoso talk show americano, Meghan ha mostrato una fotografia di Archie in cui il bambino viene ritratto di spalle mentre osserva delle galline. I capelli, che secondo la Famiglia Reale, rischiavano di essere “troppo scuri per un Principe Inglese”, sono di un bel rosso fiammeggiante, esattamente come quelli della prozia Sarah.

Archie non ama i dinosauri (e nemmeno Halloween)

Invitata a parlare del menage familiare nel corso delle festività, Meghan ha dovuto confessare che il primo Halloween con Lilibet non è andato esattamente come lei e Harry avevano immaginato.

I Duchi avevano deciso di acquistare dei costumi per travestire i loro bambini, ma pare che Archie si sia infilato il costume da dinosauro per appena cinque minuti, per poi toglierselo e non volerne sapere più nulla. Lilibet invece ha indossato un adorabile costume da puzzola (il personaggio amico di Bambi nel celebre cartone animato).

La prima parola di Archie? Complicatissima!

Archie ha già cominciato a parlare e, a quanto ha rivelato orgogliosamente il Principe Harry qualche tempo fa, suo figlio ha deciso di partire alla grande. La sua prima parola? Assolutamente non “mamma” e nemmeno “papà” ma “COCCODRILLO”!

“Una parola di tre sillabe!” ha commentato Harry estremamente orgoglioso di suo figlio.

“WAFFEL!”

Un’altra delle parole che il piccolo Archie ha già imparato a pronunciare più che bene è “Waffel”, il suo dolce preferito. Pare infatti che il bambino ne sia terribilmente goloso e che ne voglia almeno uno ogni mattina a colazione.

Una dolcissima storia di famiglia è quella che riguarda il regalo della Regina Elisabetta al nipotino. Pare che lo scorso Natale la Regina abbia chiesto a Harry cosa desiderasse Archie come regalo di Natale.

Harry e Meghan hanno suggerito una piastra per i waffel e la Regina l’ha fatta recapitare direttamente a Montecito. Da quel momento non c’è mattino in cui Archie non si svegli con una sola parola in mente: “Waffel!”

