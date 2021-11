Test: mascara o piegaciglia? Dicci qual è il migliore secondo te

By

Dicci cosa preferisci per le tue ciglia nel test mascara o piegaciglia: la tua risposta ci svelerà quanto sei falsa con gli altri (o meno). Ti va di provare?

Il nostro test della personalità di oggi è decisamente particolare, non trovi? Abbiamo deciso di scoprire chi sono le persone false e dividerle da quelle che, invece, non lo sono.

Per farlo, quindi, abbiamo immaginato un test veramente semplice.

Qual è il tuo preferito tra il mascara o il piegaciglia?

Scopriamo subito se sei una persona genuina e trasparente oppure se ti capita di commettere qualche peccatuccio di falsità!

Test mascara o piegaciglia: dicci quale usi di più e scopri se sei una persona falsa

Cosa usi di più tra il mascara ed il piegaciglia? La domanda potrà sembrarti curiosa visto che il mascara, generalmente, è uno dei trucchi più conosciuti ed usati dalle ragazze e dalle donne di tutto il mondo.

Il piegaciglia, però, è un suo degno rivale! Nonostante, a prima vista, sembri uno strumento di tortura (tutti ci abbiamo pensato), il piegaciglia rappresenta un vero e proprio sostituto al mascara. Una volta provato, infatti, tantissime persone non tornano più indietro e lo preferiscono al trucco!

Ma oggi non vogliamo parlare di make up o beauty routine: oggi vogliamo solo sapere, grazie al test mascara o piegaciglia, che tipo di persona sei.

Sei falsa fino in fondo oppure sei semplicemente una persona genuina?

Scopriamolo subito con i nostri responsi: cosa usi di più tra il mascara e il piegaciglia?

usi sempre il mascara: sai già che cosa dobbiamo dirti, vero? No, dai, non ti offendere: non vogliamo dirti che sei falsa… tutti i giorni o in tutti gli ambiti della tua vita!

Ebbene sì, il test mascara o piegaciglia ci rivela che ad essere false sono proprio le persone che usano il mascara. Aiuto ma allora lo siamo quasi tutte?

Forse la risposta è sì: il mascara, infatti, è uno strumento che ci aiuta ad infoltire e scurire le sopracciglia, a renderle più piene e creare uno sguardo più sensuale.

Il risvolto del nostro test, però, ci svela anche che, in generale, sei una persona che non disdegna l’utilizzo di qualche mezzo non proprio genuino per fare una buona impressione sugli altri!

Pensa a quante volte sorridi nonostante tu non ne abbia per niente voglia, a quante small talks ti ritrovi a fare con persone di cui non ti importa niente.

Qual è la linea tra falsità ed educazione? La tua scelta ci ha rivelato che, forse, proprio a forza di essere beneducata sei finita anche per essere falsa a volte. Non preoccuparti, non è di certo una condanna: puoi tornare ad essere onesta e trasparente quando vuoi!

usi sempre il piegaciglia: questo strumento ti ha veramente colpito e, ormai, usi praticamente sempre e solo lui. Non c’è molto da analizzare: il test mascara o piegaciglia non nasconde trucchetti o colpi di scena. Sei una persona veramente genuina!

Hai imparato, di certo, che puoi rendere il tuo aspetto migliore o più gradevole o che puoi risultare più gentile agli occhi degli altri semplicemente con un poco di attenzione.

Questo, però, non condiziona il tuo atteggiamento nei confronti delle altre persone, anzi!

Sei una persona abituata ad essere genuina e dire le cose come stanno quando puoi. Non ti nascondi dietro maschere (fittizie o reali, metaforiche o letterali) e non hai paura del confronto.

Insomma: sei una persona onesta e genuina come se ne vedono poche. Ovviamente questo è un bene anche se, a volte, puoi essere percepita come rude o come troppo diretta. Sta a te trovare l’equilibrio giusto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.