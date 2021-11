Non confidare mai niente a questi segni : non sanno tenere segreti!

Pensavi davvero che non avremmo spifferato a nessuno quale sia la classifica dei segni zodiacali che non sanno tenere i segreti?

Ebbene sì, è arrivata l’ora di svelare quali sono i cinque segni zodiacali ai quali non si può dire veramente niente.

Per quale motivo? Ah ma semplicemente perché se ne parlate con loro, prima o poi, lo sapranno anche tutte le altre persone che vi conoscono!

Esistono persone che, purtroppo, non sono in grado di mantenere un segreto, neanche se si sforzano.

Semplicemente aprono bocca e: patatrac! Ogni mistero, ogni confidenza ed ogni segreto (per l’appunto) finiscono per essere svelati. Non è meglio sapere chi sono queste persone?

I segni zodiacali che non sanno tenere i segreti: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ti è mai capitato di raccontare qualcosa a qualcuno e di scoprire, grazie al passaparola di altre persone, che il tuo segreto era finito, come si suol dire, in piazza?

Bene (o meglio, male), se la situazione non ti è nuova il motivo potrebbe essere che tra i tuoi confidenti più cari ci sono i segni zodiacali che non sanno tenere i segreti.

Sì, stelle e pianeti possono aiutarci a capire quali sono quei segni che proprio non riescono a non raccontare tutto quello che sentono.

Poco importa che siano i vostri migliori amici od i vostri fidanzati: non possono fare a meno di raccontare a tutti i vostri segreti.

LEGGI ANCHE –> Stai attento a questi segni: pensano troppo a tutto quanto!

Ovviamente questo non è l’ideale: meglio, quindi, scoprire insieme a noi la classifica dei cinque segni zodiacali che non sanno tenere un segreto.

In questa maniera, alle prossime confidenze, saprete quando fermarvi!

Acquario: quinto posto

Iniziamo la classifica di oggi dell’oroscopo con una vera e propria sorpresa: gli Acquario non sarebbero in grado di mantenere i segreti?

La risposta è assolutamente sì: anche se potrà sembrarvi strano, gli Acquario sono dei veri e propri chiacchieroni che conoscono moltissimi retroscena.

Peccato che tutti questi retroscena, per gli Acquario, meritino le luci della ribalta: non possono fare a meno di dire i vostri segreti a chiunque. Sono un segno zodiacale piuttosto chiacchierone: fate attenzione!

Capricorno: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica incontriamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Anche questa è una bella sorpresa, non trovate?

Dobbiamo inserire i nati sotto il segno del Capricorno perché sono molto più chiacchieroni di quanto non potreste pensare.

Una volta che il Capricorno entra in confidenza con qualcuno (fatto più unico che raro ma possiamo assicurarvi che succede), ecco che improvvisamente i segreti altrui non esistono più. Certo, si fanno un poco pregare per dirli ma dopo un’accurata selezione, vi riveleranno praticamente qualsiasi cosa! Fate attenzione a quello che dite ai Capricorno: la loro lealtà è sempre con le persone che amano di più!

LEGGI ANCHE –> I segni che hanno “paura” del telefono: non chiamarli mai!

Cancro: terzo posto

Eh sì, cari amici del Cancro, dovete ammetterlo. Per quanto siate veramente in grado di mettere i segreti che vi premono di più in cassaforte (e siate veramente fiscali sui vostri segreti), non siete in grado di tenere i segreti altrui tanto bene.

Prima di tutto c’è un poco di arroganza nel pensare che tantissime persone beneficerebbero della trasparenza e dell’onestà e poi c’è un altro problema. A voi Cancro piace tantissimo parlare ed immischiarvi, scoprire connessioni e segretucci: non potete veramente farne a meno! Per voi, quindi, spifferare segreti è una pratica normale: ve l’aspettate quasi anche da parte degli altri e siete sempre sull’attenti!

Ariete: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che non disdegnano lasciarsi andare al gossip. Niente di male in questo: parlano degli affari degli altri nella stessa misura di cui parlano dei loro. Con tutti e riguardo tutto!

Peccato, però, che spesso e volentieri se dite qualcosa ad un nato sotto il segno dell’Ariete potete aspettarvi che il mondo intero la venga a sapere.

Sono capaci di creare un vero e proprio microclima di gossip, raccontando tutto a tutti ma fingendo di non aver detto niente a nessuno.

Ecco perché, quindi, gli Ariete riescono spesso e volentieri a farla franca! Dopo aver detto gli affari di tutti (ed i propri) agli altri, finisce spesso che i loro moniti di non dire niente a nessuno funzionino.

Se conoscete un Ariete, quindi, sappiate che tutto quello che gli avete raccontato lui lo ha raccontato in giro ma intimando agli altri di non dire niente. Vale il compromesso?

LEGGI ANCHE –> I segni che non rivelano mai il tradimento: c’è anche il tuo partner?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non sanno tenere i segreti

Cari amici della Bilancia, è arrivata l’ora di fare veramente i conti con voi stessi e di ammettere la verità.

Un segreto non è mai al sicuro se lo avete sentito anche voi!

Cerchiamo di dire le cose come stanno e riconosciamo delle attenuanti ai poveri Bilancia: per loro, infatti, non esistono “livelli” di amicizia.

Ogni persona che conoscono (se gli sta simpatica) è praticamente il loro migliore amico od il loro confidente più amato. Non fanno distinzioni e, quindi, finiscono per spifferare tutto a tutti.

Nella mente dei Bilancia non ci sono problemi: tutti si amano e tutti si conoscono senza problemi! A volte, però, è meglio riconoscerlo: i nati sotto il segno della Bilancia possono essere superficiali con gli affari degli altri e quindi si lasciano sfuggire i segreti perché non fanno caso a chi li stanno raccontando!