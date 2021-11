Patty Pravo e il dramma infantile che l’ha cambiata per sempre

Patty Pravo è una famosa cantante italiana che in passato ha vissuto un dramma in grado di cambiarla nel profondo.

Chi non conosce Patty Pravo? Con la sua voce incredibile e le bellissime canzoni che l’hanno resa famosa, è sicuramente una delle artiste italiane più amate di sempre.

Una donna forte e al contempo romantica che è in grado di emozionare solo con la propria voce e che agli occhi di tutti è sicuramente una persona affermata e dalla vita soddisfacente.

Eppure, nel suo passato, la cantante che tutti conosciamo, cela un dramma legato all’infanzia che l’ha cambiata per sempre e che ancora oggi si porta dentro come un dolore incancellabile.

Patty Pravo e il dramma della sua infanzia che l’ha cambiata per sempre

Ci sono storie che non si cancellano e che rimangono indelebili come tatuaggi stampati sul cuore. E Patty Pravo, la cantante italiana amatissima dal grande pubblico sa bene cosa significhi.

Durante l’infanzia ha infatti vissuto l’enorme trauma di crescere senza una madre. E questo sebbene la donna fosse viva e in salute. Un’esperienza che la cantante stessa ha deciso di raccontare a Verissimo, portando così alla luce una storia difficile da comprendere e che le ha sicuramente cambiato la vita.

Come ha lei stessa raccontato, la Pravo è cresciuta con i nonni, pur sapendo di avere una madre che però non le era possibile vedere. L’incontro tra le due c’è poi stato in età adulta, quando ormai donna, Patty ha deciso di non portare rancore riuscendo persino ad instaurare un buon rapporto per qualche anno.

Certe mancanze, però, si fanno sempre sentire, anche a distanza di tempo. E se la Pravo è riuscita a diventare la donna che tutti conosciamo oggi è solo grazie ai due nonni che l’hanno cresciuta e che si sono presi cura di lei consentendole di vivere un’esistenza piena e, sopratutto, libera.

La cantante ha infatti raccontato come da piccola fu la nonna a rendersi conto delle sue potenzialità, portandola alla sua prima lezione di pianoforte. E questo mentre il nonno era sempre permissivo e allegro, in grado quindi di donarle la spensieratezza che le serviva. Una spensieratezza che è stata portata avanti con la libertà. Basti pensare a quando da piccola era stata scoperta a fumare e invitata a farlo a casa e non fuori. Un consiglio che Patty Pravo non ha mai seguito ma che lascia capire la fiducia e la libertà che aleggiavano in casa.

Ed è proprio grazie a quella libertà se oggi la Pravo è in grado di vivere la vita con coraggio e con serenità. Il tutto, ricordando l’esempio datole dai nonni che non le hanno mai fatto mancare nulla. E che le hanno fornito tutti gli strumenti per crescere al meglio e per muovere i primi passi sia come donna nel magico mondo della musica da lei tanto amato.