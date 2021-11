Le migliori app per leggere Qr code: ecco quali scaricare

By

Hai mai sentito parlare dei QR Code? Ormai per leggere i menù dei ristoranti ti serve sapere cosa sono, come utilizzarli e soprattutto quali app scaricare per riuscire a leggerli senza problemi.

Sos lettura dei Qr code? Ormai la tecnologia ha preso il sopravvento nella nostra vita, tanto che per leggere un menù al ristorante o semplicemente istruzioni per fare qualcosa servono i QR CODE. Sai cosa sono e come si utilizzano?

In questo articolo vi spiegheremo tutto sui qr code e anche come utilizzarli partendo dalle app migliori disponibili nei nostri store digitali.

App per leggere i Qr Code: ecco le migliori

Iniziamo questo articolo spiegandovi cosa sono i codici QR (acronimo di “Quick Response”) sono quei simboli “quadrati” che trovi sui siti Internet, ma anche sui giornali, sui volantini, sui menù, nelle locandine e da tante altre parti che, se inquadrati con la fotocamera del cellulare (o la webcam del computer), permettono di accedere a siti Internet, informazioni aggiuntive e video online in modo rapido e veloce.

Si tratta di codici a barre “con gli steroidi” le cui potenzialità possono essere pressoché infinite. I QR Code sono molto utilizzati online da aziende diverse: per leggerli con smartphone Android e iOS è possibile scaricare alcune applicazioni.

Se hai un dispositivo iOS di ultima generazione oltre a scaricare le applicazioni esterne puoi anche utilizzare la tua camera fotografica. Se hai un dispositivo iOS di vecchia generazione o un cellulare con software Android, ecco per te le app migliori da scaricare.

QR Code Reader

QR Code Reader, così come raccontato dall’azienda sul portale di acquisto, è il più veloce nel mercato GooglePlay.

Tra le sue caratteristiche principali, l’applicazione supporta i QR Code e Bar di tutti i tipi e inoltre presenta una torcia adatta per ambienti con scarsa illuminazione.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice e intuitivo, al pari di altre app che permettono di leggere i QR CODE. Per effettuare la scansione del codice QR, è sufficiente aprire l’applicazione, allineare il codice. QR Code Reader riconosce automaticamente tutto il codice QR. Quando la scansione del codice QR, se il codice contiene un URL, è possibile aprire Brower al sito premendo un tasto Browser. Se il codice contiene solo testo, è possibile vedere immediatamente.

Lettore di codici QR

Un’altra app molto valida per i dispositivi Android è Lettore di codici QR.

Si tratta di un’applicazione che oltre a permetterti di leggere il codice QR del menù del ristorante, della locandina, delle istruzioni per montare la mensola ti permette allo stesso tempo di creare il tuo QR Code personalizzato. Dunque è un’app creata per decodificare (codice di scansione) e codificare (creare QR code).

Le sue caratteristiche principali sono: leggi il codice QR, scansiona il codice a barre e crea un codice QR tra cui testo, URL, ISBN, numero di telefono, sms, contatto, calendario, email, posizione.

L’applicazione per il lettore di codici QR è davvero facile da usare. Apri l’applicazione -> Scansione -> punta la fotocamera sul codice QR o sul codice a barre che desideri scansionare, il lettore QRcode riconoscerà automaticamente qualsiasi codice QR.

Durante la scansione del QR, se il codice contiene un URL, è possibile aprire il browser per il sito premendo il pulsante browser. Se il codice contiene solo testo, puoi vedere immediatamente.

BarCode Scanner

L’ultima app di cui vi vogliamo parlare oggi si chiama BarCode Scanner ed è disponibile esclusivamente sui dispositivi Android.

Quest’applicazione, disponile solo su Android, è gratuita e legge i codici QR in un batter d’occhio. Lo scanner ti permette di scansionare i codici a barre dei prodotti e allo stesso tempo di guardare prezzi e le recensioni . È anche possibile eseguire la scansione Data Matrix e QR Codes contenenti URL,info di contatto, etc…

Si tratta quindi di un’app assolutamente consigliata.