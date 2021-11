5 cose ridicole che fanno gli innamorati a letto

By

Agli albori della relazione si è totalmente annebbiati dall’amore e si fanno cose ridicole, anche in intimità.

Gli innamorati li riconosci subito, hanno quell’atteggiamento smielato e gli occhi a cuoricino, sorridono sempre e sembrano essere su un altro pianeta. All’inizio l’amore è totalmente travolgente e si finisce per fare cose ridicole anche sotto le lenzuola.

Gli innamorati agli esordi della relazione sono sempre avvinghiati e colgono ogni attimo per lasciarsi andare all’impeto della passione. Sotto le lenzuola oltre a fare l’amore fanno 5 cose ridicole che a pensarci bene abbiamo fatto tutti, anche tu.

LEGGI ANCHE —-> Un esperto rivela l’astuzia per proteggere la coppia dal tradimento

5 cose ridicole che tutti gli innamorati fanno a letto

Dopo anni di relazione a letto si guarda la tv, si chiacchiera, non si fa solo l’amore come accadeva ai primi tempi. Il rapporto si consolida, la passione lascia il posto a molto altro, abbiamo fame dell’altro non solo fisicamente ma anche emotivamente.

All’inizio della relazione gli amanti si riconoscono facilmente, il loro comportamento eccessivamente dolce è stucchevole. Più o meno gli innamorati fanno tutti le stesse cose, alcune particolarmente ridicole, come queste che stiamo per svelarti.

Ripensa a quando eravate in questa fase, cosa facevate tra un rapporto sessuale e l’altro? Molto probabilmente anche voi facevate queste 5 cose ridicole:

1- Sorridere continuamente

Gli innamorati hanno il sorriso stampato sulla bocca e sono perennemente di buon umore. Molto si deve ai rapporti sessuali che rilasciano scariche di serotonina nel corpo. Anche se il mondo dovesse crollare intorno al loro letto loro continuerebbero a sorridere.

2- Condividono foto del loro amore

Questo atteggiamento è tipico delle coppie più recenti. I social sono il mezzo attraverso il quale comunichiamo i nostri stati. Quando siamo innamorati spesso condividiamo questa gioia mostrando foto che ci ritraggono in coppia intenti a fare la qualunque. Oltre a postarsi sui social quando non sono insieme sono sempre in contatto e si scambiano infiniti messaggi sdolcinati.

3- Farsi mille complimenti

Gli innamorati hanno il dono di essere loquaci e particolarmente in vena di complimenti. Notano tutto dell’altro ed è tutto solo positivo. L’amato viene messo su di un piedistallo dal quale mostra orgoglioso tutte le sue inestimabili qualità. Peccato che pochi mesi dopo si ricordano solo i difetti dell’altro e si smette di ricamare poesie d’amore.

4- Fissarsi e si baciarsi tutto il tempo

Gli innamorati si guardano si toccano, si baciano e si accarezzano tutto il tempo. Non si stancano mai l’uno dell’altro. Anche quando sono fuori dalla mura domestiche li vedi isolarsi in una bolla d’amore e tutto il resto sembra essere secondario e inutile. Si divorano con gli occhi e non si accorgono di nulla di ciò che accade intorno.

5- Contare i mesiversari

Gli innamorati contano i minuti che li separano dal loro prossimo incontro e poi i giorni dal loro primo incontro e poi iniziano a festeggiare i mesiversari e come se non fosse già abbastanza imbarazzante portare il conto dei mesi come si fa con un neonato, non mancano di condividere questa gioia suoi social auto felicitandosi.