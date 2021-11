Scopriamo cosa conta davvero per te nella vita con il nostro test di oggi

Pronto a scoprire che cosa metti di fronte a tutto nella vita? Il nostro test soldi o cervello ci svelerà a cosa punti di più!

Ogni quadro che vedi su CheDonna.it, ormai lo sai bene, non è mai solo un semplice quadro. Quello che ti proponiamo oggi, infatti, è un disegno veramente intrigante e surrealista, capace di leggere all’interno della tua anima.

Ok, va bene: forse abbiamo esagerato nel dire che questa immagine può leggere nella tua anima. Saremo semplicemente noi a farlo!

Dovrai dirci solo che cosa ti è sembrato di vedere all’inizio in questa opera: ma tanto sapevi già che ti avremmo fatto questa domanda, no?

Test soldi o cervello: scopri che cosa conta di più per te con il nostro test della personalità di oggi

Chi dice che per fare soldi non si debba avere un gran cervello? Le due cose, generalmente, sembrano sempre ben collegate e, quindi, il nostro test di personalità di oggi potrebbe risolversi in un nulla di fatto.

Ovviamente scherziamo: non è sempre così!

Quello che vogliamo sapere da te, infatti, è semplicemente che cosa vuoi davvero dalla vita, che cosa conta per te più di qualsiasi altra cosa.

Soldi e cervello sono semplici simboli: ma non vogliamo svelarti tutto troppo presto!

Per ora vogliamo solo sapere che cosa hai visto prima nel disegno. Come vedi abbiamo preso in prestito un’opera di M.C. Zacharow veramente intrigante.

Tu, però, che cosa hai visto per primo? Il cervello, come se fosse semplicemente appoggiato su un piano, o dei soldi?

Ma aspetta: potrebbe esserci di più! Forse potresti aver notato, invece del cervello, un labirinto oppure esserti concentrato sull’uomo che si trova vicino al soggetto principale del quadro.

Insomma, potresti aver visto uno di questi quattro elementi: non sei curioso di scoprire che cosa rivelano di te?

cervello : potresti pensare che, se hai visto per primo il cervello nel nostro test soldi o cervello, questo voglia dire che tu sia una persona completamente concentrata sull’intelletto , vero?

Beh, la risposta è in realtà: no! Non preoccuparti, però, non stiamo di certo valutando le tue capacità cerebrali od il tuo quoziente intellettivo!

Il cervello è un forte simbolo di mutazione e cambiamento ; proprio perché è sempre attivo e lavora costantemente, il cervello è il massimo ricettore del nostro corpo!

Se hai visto prima il cervello, quindi, per te nella vita conterà sempre e solo saper adattarti. Sei un vero trasformista: è la tua qualità che ti piace di più!

Aiuto! Che cosa vuoi veramente dalla vita? Con ogni probabilità, quello che vuoi veramente è avere un obiettivo, nuovo, ogni volta!

Sei alla costante “ricerca” di qualcosa e non vuoi fermarti mai. Per te, infatti, chi si adagia e chi smette di ricercare nuovi obiettivi è veramente perduto!

Sei una persona con una vitalità veramente forte: meglio avere sempre un nuovo traguardo, altrimenti finirai per annoiarti!

soldi : ad una prima occhiata per te è stato evidente il ruolo importante giocato dal denaro in questa illustrazione. Talmente importante che sono stati il primo elemento che hai notato! Non credere, però, che i soldi abbiano una simbologia spicciola e cioè vogliano significare solo che a te, nella vita, interessano esclusivamente i denari .

Quello che vuoi, più di qualsiasi altra cosa, è il potere. Il denaro , infatti, ha una simbologia che trascende quella della capacità di acquisto e che si traduce , spesso, in puro e semplice potere . Sei in cerca di controllo e di autorità e per questo vedi prima il denaro. Sei una persona decisamente ambiziosa ed un leader naturale (o almeno, aspiri ad esserlo): bisogna fare attenzione con te!

Hai notato immediatamente una figura che osserva da lontano la situazione, che la valuta attentamente, soppesando pro e contro.

Sei una persona per la quale senza pianificazione è impossibile fare anche la cosa più piccola! Ehi, niente di male in questo: vuol dire che sei organizzato e preciso, consapevole delle tue responsabilità, dei tuoi limiti e dei tuoi doveri.

Insomma, nella vita per te ci deve essere ordine: ecco perché hai notato per prima la figura umana!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.