Test della Personalità | Cosa del tuo carattere spaventa gli uomini?

Un test della personalità di permette di osservare “dall’esterno” la tua personalità, in maniera da riuscire a individuare e interpretare alcuni lati del tuo carattere che spesso rimangono “oscuri”.

Uno dei lati della nostra personalità che spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo è ciò che di noi intimidisce gli altri. Infatti, anche chi crede di essere una persona assolutamente piacevole e poco “spaventosa” possiede delle caratteristiche che possono tenere gli altri a distanza, soprattutto se “gli altri” sono potenziali partner.

Anche se le donne sono tutte diverse tra loro, esistono delle caratteristiche tipicamente femminili con cui gli uomini trovano molto difficile avere a che fare. Tra questi tratti del carattere ce ne sono alcuni considerati in genere assolutamente positivi, quindi risulta un po’ strano pensare che possano essere considerati “spaventosi”, ma spesso risultano tali.

La cosa più scomoda di tutte? È che non lo facciamo apposta! Molto spesso le donne non vogliono risultare intimidatorie, non vogliono nemmeno risultare arroganti o sgradevoli, eppure accade.

Sei pronta a scoprire qual è il tratto della tua personalità che più spesso gli uomini trovano “scomodo”?

Test della Personalità e del Carattere

Per eseguire questo test dovrai prima di tutto concentrarti su te stessa farti “un’idea mentale” di chi sei e quindi procedere a osservare attentamente, per qualche istante, le immagini che ti proponiamo. Quale di queste potrebbe rappresentarti meglio? Ti diamo un consiglio: non cercare di indovinare cosa potrebbero significare gli oggetti che vedi rappresentati! Facendolo, altereresti il risultato del test!

1 – La Farfalla

La vita della farfalla è molto breve, quindi è stata molto spesso utilizzata nella storia dell’arte come simbolo della caducità della vita e della necessità di cogliere la bellezza di ogni momento perché non si sa mai cosa potrebbe accadere domani.

Se hai scelto la farfalla significa che sei una persona eccezionale, estremamente sensibile, un tipico esempio di “persona bella dentro e fuori” come raramente se ne incontrano. È proprio questa tua eccezionalità a intimidire gli uomini che sono interessati a te, perché a volte non si sentono all’altezza di starti accanto.

Il nostro consiglio è di non cambiare cercando di diventare diversa da quello che sei: cerca solo di non essere ingenua e di non innamorarti al primo sguardo senza conoscere approfonditamente una persona: sei così sensibile che potresti avvicinarti alla persona sbagliata e rimanere ferita!

2 – La Penna e il Diario

La penna e il diario, o un block notes bianco, rappresentano un’intelligenza vivace e una grande personalità. Hai sempre un pensiero molto originale su ciò che accade intorno a te, hai la capacità di esprimere le tue idee in maniera molto diretta, comprensibile e spesso costruttiva.

Questo significa che, se hai scelto questo simbolo, hai uno spirito creativo, artistico e indipendente e questo, come potrai immaginare, spaventa gli uomini non poco. Il motivo è che spesso risulti imprevedibile, assolutamente difficile da gestire perché non si sa mai cosa potresti dire, fare o immaginare il giorno dopo ma anche solo l’ora dopo.

Dovresti cambiare? Assolutamente no, dovrai solo aspettare di incontrare un uomo che sia in grado di confrontarsi con te allo stesso livello.

3 – La Leonessa e il Cucciolo

La leonessa è uno degli animali più fieri e feroci in natura: predatore efficacissimo e allo stesso tempo madre premurosa, è un simbolo della forza, della volontà e della fierezza femminili.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona estremamente indipendente e orgogliosa, che sa di poter contare solo ed esclusivamente su se stessa nella maggior parte delle occasioni della vita e che, per questo motivo, ha lavorato duramente per aumentare la propria forza morale e spirituale.

Proprio queste caratteristiche intimidiscono gli uomini, che sono abituati a immaginare accanto a sé una donna dalla personalità dolce, forse un po’ timida ma sicuramente non forte quanto loro. Il nostro consiglio è di attendere, cercando soltanto di fare in modo che la forza non si trasformi in aggressività. Prima o poi troverai un compagno – leone che vorrà fare coppia con te.

4 – Lo Smeraldo

Lo smeraldo, come in generale tutte le pietre preziose, è estremamente resistente e allo stesso tempo estremamente affascinante per la sua capacità di riflettere la luce in mille riflessi.

Le gemme come i metalli preziosi vengono spesso utilizzate come simbolo di resistenza morale e fisica nonché di purezza interiore. Se hai scelto questo oggetto significa che sei una persona dalla fortissima moralità, credi nei tuoi valori e nei tuoi ideali e probabilmente non sei assolutamente disposta a scendere a compromessi.

Proprio la tua inflessibilità e purezza morale sono le caratteristiche che intimidiscono in generale le persone che ti circondano e, molto probabilmente, anche gli uomini a cui piaci e che desidererebbero diventare tuoi partner. L’unico consiglio che possiamo darti è di non cambiare, poiché le persone come te sono spesso la salvezza della comunità. Prima o poi incontrerai qualcuno che condividerà i tuoi valori e che sarà pronto a sostenerti in ogni decisione.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.