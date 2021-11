Test: come porti i capelli quando sei a casa? La risposta rivela chi sei

Con il test su come porti i capelli a casa, è possibile capire molti aspetti della propria personalità e tutto indicando semplicemente come si è solite portare i capelli per stare comode.

I capelli sono un aspetto importante per una persona. Simbolo di bellezza, aiutano a sentirsi maggiormente in armonia con se stessi e attraverso una buona cura consentono di sentirsi al meglio. Se per uscire si è soliti acconciarli in mille modi diversi, le cose tendono a cambiare quando ci si trova a cercare la comodità tra le mura domestiche.

Una volta a casa, infatti, la voglia di stare comodi può spingere a portare i capelli in modo diverso e a sentirsi più libere e in se. Una particolarità che la dice lunga anche sul proprio modo di essere. In base alla scelta fatta, infatti, si può capire come si è nel profondo e come si affronta il rapporto con se stessi e con la propria immagine.

Un aspetto che vale sempre la pena affrontare e che può aiutare a comprendersi al meglio e a conoscersi sotto una chiave diversa e utile a capire quali sono i limiti e le risorse del proprio modo di agire. E tutto,scegliendo una delle quattro immagini qui proposte.

Test: come porti i capelli quando sei a casa indica chi sei

Per effettuare il test sui capelli basta scegliere l’immagine che si sente più calzante con la propria.

Che si tratti di un’acconciatura o di come si è soliti uscire, la risposta può infatti svelare molto di noi. Un modo simpatico e alternativo per comprendersi fino in fondo.

1 – Sciolti

Se a casa sei solita portare i capelli sciolti, sei una persona in perfetta sintonia con la propria femminilità. I capelli al proprio posto ti fanno sentire a tuo agio e ti consentono di sentirti bella anche quando indossi una tuta. Cosa che, tra l’altro, non capita spesso visto che preferisci vestire capi più articolati anche quando sai di non dover uscire.

Per te la vita va infatti presa di petto e affrontata sempre come se fossi tra la gente. E anche se a tratti questo tuo modo di fare può rivelarsi frustrante, per il resto del tempo ti consente di essere semplicemente chi sei e di godere a pieno di ogni più piccolo aspetto della tua vita.

Nelle relazioni tendi ad essere te stessa ma sempre offrendo la parte migliore di te. Non sei infatti esente dal giudizio altrui al quale dai una certa importanza. Al contempo sei la prima a giudicarsi e per questo motivo hai sempre bisogno di sentirti al meglio in modo da poterti esprimere positivamente nei tuoi confronti. Non sempre facile, è vero. Ma alla lunga è ciò che ti fa stare meglio.

2 – La treccia

Se a casa ti piace acconciare i capelli in una morbida treccia, sei una persona che ama prendere le cose con calma. Rilassata e riflessiva, tendi a non affrettarti mai né ad agire né tanto meno a giudicare. E ciò fa di te una persona in grado di arrivare sempre al punto senza inutili ansie.

La vita è per te un viaggio da percorrere con i giusti tempi. E per questo motivo non sei mai affrettata. Al contempo ti piace mostrarti al meglio pur senza rinunciare alle comodità. Ciò che conta, alla fine, è poter essere te stessa con le persone che ami di più.

Con gli altri le relazioni sono quasi sempre positive. Tendi però a perseguire più la qualità che la quantità e ciò ti fa apparire un po’ selettiva. Una particolarità che vale anche in amore dove sai sempre ciò che cerchi e, con i giusti modi, anche come ottenerlo.

3 – Coda

Se a casa indossi la coda per stare comoda, sei una persona che ama la praticità e che per perseguirla è pronta a che a sacrificare un po’ del suo modo di apparire. Vivere la vita dal suo aspetto pratico, dopotutto, è ciò che ti fa sentire meglio e che ti dona l’energia di cui hai bisogno.

Che tu sia fuori o tra le mura di casa, sei sempre pronta ad entrare in azione e per farlo hai bisogno di sentirti comoda al 100%. Cosa che fai sia nell’abbigliamento che nel modo di acconciare i capelli. Non è strano, infatti, vederti andare anche a letto con i capelli legati, e lasciarli nello stesso modo sia per uscire che per ricevere gente.

E proprio sulla gente, hai un modo di fare che ti rende amica di tutti e che ti spinge a socializzare con tutti. Aspetto che fa di te una persona molto cercata e apprezzata. Forse in amore tendi ad essere un po’ più timida, ma questo non limita il tuo agire e alla fine si rivela quasi un tocco di fascino per come appari agli altri.

4 – Lo chignon

Se lo chignon è l’acconciatura che tendi a realizzare di più quando sei a casa, hai una personalità variegata e per certi versi complessa. Pur amando la semplicità e curandoti molto dell’estetica, ti piace anche avere la libertà di essere te stessa senza timore dei giudizi altrui.

Per questo motivo, aneli alla comodità a cui dai sempre un tono quasi chic e che vivi in modo semplice e gradevole. Un aspetto che si riflette anche nel tuo modo di gestire la vita e tutto ciò che la riguarda e che fa di te una persona tutto sommato serena e sempre in grado di prendere ciò che desidera davvero.

Le tue relazioni sono quasi sempre felici e volte alla comunicazione. Che si tratti di amici fidati o del partner con cui passare la vita, ciò che più ti caratterizza è la tua sincerità e la capacità di portare gli altri a fare lo stesso con te. Aspetto senza il quale non potresti vivere i rapporti con gli altri con la medesima serenità.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.