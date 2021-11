Il segreto delle coppie che durano? Ecco il verdetto definitivo della scienza

By

Cosa unisce la coppia secondo la scienza? Il motivo per il quale alcune coppie si lasciano ed altre no è molto evidente per la scienza.

Secondo alcuni ricercatori, le coppie che durano per sempre hanno in comune una cosa speciale. Una app di appuntamenti ha lanciato un sondaggio che è stato valutato da alcuni esperti comportamentali che sono stati illuminati riguardo la buona riuscita di un rapporto d’amore.

Sicuramente questa scoperta ti stupirà. A pensarci bene siamo sicuri che concorderai con questo verdetto. Secondo te quale detto è più veritiero: “Gli opposti si attraggono” oppure ” Si piglia chi si assomiglia?”. La scienza ci fornisce il responso.

Il segreto delle coppie durature è a portata di tutti

Stiamo per rivelarvi il verdetto definitivo della scienza riguardo all’elemento che unisce una coppia per tutta la vita.

I motivi per i quali l’amore cresce nel tempo sono molteplici ma alla base di tutto c’è la volontà di migliorare il rapporto anziché sabotarlo. Questi tipi i rapporto appartengono a persone che lavorano ogni giorno a favore della coppia, attraverso sforzi, sacrifici, sorprese, gesti di amore e mettendosi nei panni dell’altro per riuscire a capirlo meglio.

Ciò nonostante esiste un segreto che la scienza è riuscita a svelare attraverso la semplice analisi di un sondaggio.

L’app che ha indetto il sondaggio è l’app di appuntamenti Once. Le risposte di più di mille coppie che hanno aderito al sondaggio, sono state valutate da alcuni esperti.

Alle coppie è stato chiesto di esprimere un parere personale su 4 questioni con l’obbiettivo di abbinare le persone in base al loro profilo emotivo:

Ad ogni persona è stato chiesto di chiarire se definisse la propria personalità:

introversa o estroversa?

Carnale o cerebrale?

Intuitiva o analitica?

Indipendente o fusionale?

Le risposte delle coppie hanno portato ad un verdetto senza appello. Il 67% delle coppie intervistate ha risposto nello stesso modo del partner a due o tre domande. Il 14% ha fornito una sola risposta uguale al partner. Solo il 5% dei partner ha risposto nel modo opposto al partner.

Quindi il verdetto è che vince il proverbio: “Si piglia chi si assomiglia”.

Insomma più siamo simili più siamo destinati a stare insieme a lungo. Avere gli stessi interessi, provare piacere per le stesse cose che la vita ci offre, volere le stesse cose aiuterebbe la coppia a durare nel tempo. Per restare insieme tutta la vita basterebbe che entrambi amate il cocco e le passeggiate al mare.

L’ algoritmo scientifico emerso da questo studio ha preso il nome di “The Love Experiment” e il risultato dell’algoritmo è il segreto per far conciliare la parola “Amore” con la parola ” Per sempre”.

