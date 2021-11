Meglio non dirgli mai di no: ecco chi sono i segni più capricciosi

Oggi abbiamo deciso di scoprire insieme a voi la classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco. Speriamo non ci sia il tuo partner tra loro!

Piedi che sbattono in terra, pugni chiusi, occhi pieni di lacrime: ormai sai riconoscere i segnali di una vera e propria crisi di capricci in arrivo, vero?

Certo, magari li sai riconoscere perché la capricciosa od il capriccioso sei proprio tu!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di stilare una classifica per scoprire quali sono i segni zodiacali che non possono fare a meno di fare capricci.

Fate attenzione perché stiamo per smascherarvi!

I segni più capricciosi dello zodiaco: scopriamo la classifica di oggi dell’oroscopo

Hai mai avuto un fidanzato che iniziava immediatamente a piangere ed urlare se non si faceva come voleva lui?

Noi ci auguriamo di no ma sappiamo troppo bene che le persone capricciose sono veramente dappertutto.

Talmente tanto dappertutto che potresti essere proprio tu uno dei segni zodiacali più capricciosi di tutto l’oroscopo!

Va bene, va bene: piano con le accuse. Fortunatamente, abbiamo dalla nostra parte stelle e pianeti.

Ci aiuteranno loro a capire quali sono quei segni zodiacali che non possono veramente fare a meno di fare i capricci, appena possono e per qualsiasi motivo.

Pronti a scoprire chi c’è tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno che, soprattutto nei rapporti interpersonali, può diventare veramente molto capriccioso e puntare i piedi (metaforicamente).

Quando qualcuno diventa “troppo amico” dei suoi amici, quando si sente escluso oppure non sente di avere il “potere” sulla serata, la Bilancia diventa veramente capricciosa.

Umorale, nervosa, scattante e anche decisamente pungente, la Bilancia si lascia andare ai capricci quando qualcosa non va come vuole. Amici della Bilancia avvisati…

Capricorno: quarto posto

Una sorpresa per tutti gli amanti dell’oroscopo (o quasi). I nati sotto il segno del Capricorno sono nella nostra classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco. Chi l’avrebbe mai detto?

(Probabilmente tutti coloro che vivono con un Capricorno vicino: fidatevi di noi!).

I Capricorno sono persone che non possono veramente fare a meno di fare i capricci, soprattutto nell’ambito lavorativo.

Sono persone che si stressano facilmente e che vorrebbero avere il controllo della situazione per non dover fronteggiare emozioni troppo difficili da analizzare.

Peccato, però, che quando i Capricorno si trovano in difficoltà, la loro prima reazione è solo una: fare i “capricci”. A modo loro ed in maniera decisamente fredda e spaventosa ma sono proprio capricci!

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli si guadagnano il terzo posto nella nostra classifica di oggi: un podio meritato, potremmo dire, visto che i Gemelli possono essere veramente capricciosi!

Non sono persone che pensano esclusivamente a fare i capricci ma, piuttosto, persone che vorrebbero non avere responsabilità.

I Gemelli, infatti, finiscono spesso per arrabbiarsi e per fare i capricci solo quando vengono messi di fronte a situazioni complicate, che hanno direttamente a che fare con loro.

Ecco, quindi, che i Gemelli vorrebbero la relazione perfetta od il lavoro che amano senza dover per forza faticare. Quando qualcuno gli chiede di impegnarsi, quindi, potrebbe riceve in risposta… un poco di capricci!

Cancro: secondo posto

Cari amici del Cancro, non fate un capriccio proprio ora: ci dareste ragione nel mettervi al secondo posto della nostra classifica di oggi!

Emotivi ed estremamente sensibili, abituati a prendere tutto sul personale (e, quindi, anche a soffrire particolarmente), i nati sotto il segno del Cancro sono veramente (ma veramente) capricciosi!

Il Cancro, infatti, è un segno capace di fare veramente i capricci quando non ottiene quello che vuole. E, attenzione, quello che vuole non è solo qualcosa di grande (una relazione, un lavoro importante od un voto decisivo) ma anche semplicemente l’idea di poter rimanere sotto le coperte!

Eh sì, cari Cancro, dovete ammetterlo: sapete fare i capricci praticamente per qualsiasi cosa, mettendovi molto spesso nella posizione della vittima.

Chi vi sta vicino deve avere una pazienza monumentale con voi! (Anche se, spesso, vale la pena).

Leone: primo posto nella classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco

Ebbene sì, cari nati sotto il segno del Leone: siete veramente capricciosi quando volete e sapete bene di volere molto spesso!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono capricciosi senza neanche rendersene conto: per loro è del tutto normale mettersi a discutere quando non hanno quello che vogliono!

Il Leone è un segno che spesso si circonda di persone atte a compiacerlo o a blandirlo. Abituati come sono a comandare, infatti, i nati sotto il segno del Leone “regnano” spesso tra amici e parenti, finendo per avere sempre quello che vogliono, come lo vogliono.

Guai a mettersi contro un Leone: sarà impossibile fare come volete voi o, semplicemente, non seguire i suoi desideri e rimanere amici con loro!

I Leone, purtroppo, sono fatti così: appena qualcosa non va come l’avevano preventivata o immaginata iniziano immediatamente a fare i capricci.

Sono i segni più capricciosi dello zodiaco: meglio saperlo prima, non trovate?