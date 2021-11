Kate Middleton, Camilla e il balcone della discordia: un’offesa terribile!

Vedere Kate Middleton e Camilla Parker Bowles sul balcone che avrebbe dovuto essere della Regina ha sollevato ancora una volta una questione estremamente spinosa per la monarchia inglese e, di sicuro, per il Principe Carlo.

Da quando la moglie di Carlo, la moglie di William e la Contessa di Wessex sono apparse in pubblico una accanto all’altra, infatti, le dicerie su chi sarà la prossima Regina d’Inghilterra alla morte di Elisabetta si sono riaccese.

Secondo la logica dinastica Camilla dovrebbe essere la prossima Regina d’Inghilterra, poiché è legalmente unita in matrimonio con l’erede diretto al trono del Regno Unito.

Per quale motivo allora il suo ruolo futuro è costantemente messo in dubbio e la sua figura costantemente oscurata da quelle, più ingombranti delle altre donne della Famiglia Reale?

I motivi sono semplicissimi e, in realtà, facilmente intuibili: su Camilla grava ancora l’ombra di Diana. Ancora oggi, a a 25 anni di distanza dalla morte di Lady Di, gran parte dell’opinione pubblica vede Camilla come “l’altra donna di Carlo” e sicuramente qualcuno storcerebbe il naso a vederla sul trono.

Oltre a questo, bisogna considerare che Carlo è il più vecchio pretendente al trono della storia della Monarchia britannica. Questo significa che, anche se Carlo fosse longevo come suo padre, il suo regno non durerebbe che una manciata d’anni. Considerata anche la delicata situazione politica in cui si trova il Regno Unito la Famiglia Reale potrebbe costringere Carlo a rinunciare al trono in favore del giovane figlio William per dare alla corona un futuro più solido.

Cosa c’entrano le donne di casa Windsor in tutto questo, perché sono state proprio loro ad alimentare lo scandalo in questi giorni e soprattutto: perché è colpa di un balcone?

Kate e Camilla: il balcone delle donne Windsor parla chiaro

La Domenica della Memoria cade la seconda domenica di ogni Novembre: si tratta del giorno in cui nel Regno Unito e negli States vengono commemorati i caduti della Prima Guerra Mondiale. La festività è molto sentita dal popolo ma soprattutto molto importante per i reali, che hanno sempre partecipato in massa a questo tipo di celebrazioni.

A causa dei suoi recenti problemi di salute, la Regina Elisabetta è stata costretta a rinunciare alle celebrazioni di quest’anno, quindi tutti gli altri membri senior della Famiglia Reale hanno fatto le veci della sovrana.

Durante una lunga sfilata a cui i Reali hanno assistito, la Famiglia Reale avrebbe dovuto affacciarsi da due balconi, uno dei quali riservato alle donne mentre l’altro era riservato ai soli uomini.

Sul “balcone delle dame” si sono affacciate Camilla, Kate e Lady Wessex, moglie dell’ultimo figlio di Elisabetta II. La Regina, se fosse stata presente, avrebbe probabilmente preso posto sull’altro balcone, ma proprio l’assenza di Sua Maestà ha costretto i commentatori internazionali a una lunga serie di considerazioni.

Sarebbe stato impossibile non notare, infatti, che Kate Middleton si è posizionata al centro del balcone, con le altre due donne della famiglia Windsor appena dietro le sue spalle, disposte sui lati del balcone.

Sono stati in molti a vedere in questa particolare scelta di “posizionamento” un chiaro messaggio politico: Kate Middleton stava facendo le veci della Regina, quindi aveva diritto a un posto di preminenza.

Si tratterebbe di un vero e proprio smacco per Camilla che, secondo alcuni, anche se dovesse salire al trono non potrebbe farlo con il titolo che Carlo vorrebbe concederle. Il motivo? Ancora una volta legato al passato.

Anche se in molti hanno creduto all’ipotesi che la Corona stesse mandando dei messaggi “in codice” ai propri sudditi, molti altri commentatori hanno completamente smontato l’ipotesi “del balcone”.

Infatti, molti hanno sottolineato che la disposizione delle donne Windsor sul balcone varia di anno in anno e che, con ogni probabilità, è quasi del tutto casuale. A dimostrarlo sono arrivate le fotografie degli anni scorsi, in cui Kate non è sempre al centro, ma di certo Lady Wessex non è mai davanti.

Si può dire quindi che, anche se il rango viene rispettato (poiché la Contessa di Wessex non è mai davanti alle Duchesse), la moglie di Carlo e di William sono considerate pari rango quindi possono scambiarsi di posto. Sarà vero? Probabilmente sì, ma nulla ci toglie dalla testa che in qualche modo lo staff di corte stia facendo le “prove generali” per capire se il pubblico preferirebbe Kate o Camilla come futura Regina.

Quel che è certo è che Camilla non fa mai una bella figura in questi casi, dal momento che basta una scelta casuale, probabilmente senza alcuna importanza, a far metaforicamente tremare il terreno sotto ai suoi piedi.

