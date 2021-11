Applicazione ciglia finte: gli errori da non commettere assolutamente!

By

L’applicazione delle ciglia finte può nascondere qualche insidia, e spesso si cade in alcuni errori che invece non dovrebbero essere commessi, scopriamo quali.

Le ciglia finte sono un ‘must have’ del vostro makeup al quale non rinuncereste mai? La scelta di applicarle ogni giorno può essere compresa, soprattutto perché quando si guardano i propri occhi corredati di ciglia finte difficilmente si rimane soddisfatti di un makeup completato con un semplice mascara a meno che non si applichi con una tecnica particolare.

Durante l’applicazione delle ciglia finte però, si cade spesso in errori comuni che potrebbero condizionare negativamente la riuscita del makeup ma anche la salute degli occhi, ecco quali!

Gli errori da non commettere durante l’applicazione delle ciglia finte

Siete innamorate delle ciglia finte o volete per la prima volta accostarvi a questo tipo di vezzo tutto al femminile? Attenzione a non commettere uno o più di questi errori che riguardano soprattutto la colla per le ciglia finte:

->>LEGGI ANCHE: Rossetto rosso natalizio: gli abbinamenti makeup super glamour!

1- Non tagliarle a misura

Le ciglia finte a nastro, si vendono di una misura standard che poche volte si adatta perfettamente all’occhio naturale. Per questo andrebbero posizionate in modo delicato sull’occhio e accorciate partendo sempre dall’estremità finale.

Ovviamente sovrapponendo le due ciglia si accorceranno in modo simmetrico.

2- Attenzione alla colla

La colla che si utilizza dovrà essere ben conservata, assolutamente non vecchia e scaduta e non dovrà emettere cattivo odore. Questo prodotto andrà a diretto contatto con gli occhi e potrebbe dare origine di infezioni o infiammazioni se non perfettamente conservata.

3- Applicare la colla in modo sbagliato

La colla per le ciglia, andrà applicata direttamente alla base delle ciglia finte e mai sulla rima palpebrale naturale dell’occhio!

4- Usare la quantità sbagliata di colla

Sempre riguardo la colla, bisognerà utilizzarne la giusta quantità, mai troppa e mai troppo poca.

5- Attaccare le ciglia in modo sbagliato

Le ciglia finte dovranno essere posizionate sulla palpebra quanto più possibile vicino alla linea delle ciglia naturali, non troppo verso l’angolo esterno e non verso l’angolo interno dell’occhio.

6- Non aspettare il momento giusto per applicarle

Una volta applicata la colla sulle ciglia finte, si dovrà aspettare almeno un minuto in modo che la colla sia pronta ad una perfetta adesione.

->>LEGGI ANCHE: Trucco occhi in blu: il makeup trend per l’inverno 2022

7- Non pulire le ciglia

Dopo aver tolto le ciglia finte, si dovranno sempre pulire e struccare alla perfezione se si vorranno riutilizzare. Lasciarle sporche le renderà inutilizzabili o ancor peggio potrebbe creare infezioni all’occhio.