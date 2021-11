Amanda Lear, dall’età agli amori: 5 curiosità che non conosci

Amanda Lear è senza dubbio uno dei personaggi più iconici della cultura pop, ma sei davvero sicuro di conoscere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto.

Amanda Lear è uno dei personaggi più controversi della cultura pop nostrana, nonché diventata una delle icone del mondo dello spettacolo. Il suo nome ancora oggi fa parecchio discutere e la curiosità intorno al suo personaggio non si è mai spenta.

Il pubblico del piccolo e grande schermo, a causa della sua esposizione per diversi anni sui media, è convinto di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Per questo motivo abbiamo pensato di selezionare ben 5 curiosità su Amanda Lear che probabilmente non conosci. In modo da poter risolvere dubbi che hai su di lei o semplicemente conoscerla da un punto di vista completamente differente rispetto a prima.

5 cose che probabilmente non conosci su Amanda Lear

A lungo si è parlato della possibilità che Amanda Lear sia una donna transessuale, ma le cose stanno davvero così? Il tutto è nato a causa della poca documentazione, se non nulla, riguardo la sua infanzia. In molti, infatti, hanno iniziato ad ipotizzare che fosse nata biologicamente come un uomo per poi decidere di sottoporsi a qualche intervento.

Alcuni personaggi dello spettacolo, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip (il più recente è stato Giucas Casella), hanno confermato tale versione, ma che cosa ha detto la diretta interessata? Amanda ha sempre smentito, affermando che il tutto si è trattata di una trovata pubblicitaria escogitata per vendere un numero maggiore di dischi.

Sapevi che oltre ad essere un’icona del mondo pop, Amanda Lear è nobile? L’artista è una marchesa ed ha ereditato il tutto da suo marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, tragicamente scomparso in un incendio nel 2000. Amanda era molto innamorata di lui. Tant’è che l’anno seguente alla sua scomparsa ha pubblicato un album a lui dedicato, Heart.

Amanda Lear è stata spesso protagonista della cronaca rosa. Nel 2002, in particolar modo, fece scalpore per aver iniziato una relazione, durata 6 anni, con l’ex modello Manuel Casella, molto più giovane di lei. Durante il corso della sua carriera, questa è la quarta curiosità su di lei, la Lear ha posato senza veli in ben due occasioni. La prima è stata per Playboy nel 1978 mentre la seconda Playman.

Per qualche tempo, Amanda Lear ha vissuto in Italia, terra che ancora la ama e l’apprezza per la sua irriverente personalità, ma attualmente sembrerebbe aver scelto di trasferirsi in pianta stabile in Francia.