Una Vita anticipazioni: cosa succede a Lolita? Paura ad Acacias

Una Vita anticipazioni: i malori di Lolita saranno al centro delle prossime puntate della soap spagnola. Ecco cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: malori e preoccupazioni per Lolita

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Lolita peggiorerà. Il suo stato di salute sarà infatti fortemente a rischio. Ecco cosa succede.

Dalle nuove anticipazioni della soap spagnola Una Vita sappiamo per certo che le storyline principali si concentreranno sulla situazione di salute di Lolita (Rebeca Alemany).

Provata dai troppi impegni politici del marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana), appena eletto deputato, la donna perderà infatti i sensi in più di un’occasione, tant’è che ad un certo punto, su suggerimento di Carmen (Maria Blanco), penserà addirittura di essere in attesa di un fratellino o una sorellina da dare a Moncho. Ma le cose, purtroppo per lei, saranno più complicate del previsto.

Tutto infatti avrà origine nel momento in cui Antonito, preso dalla politica, inizia a trascurare il benessere della sua famiglia (e sopratutto quello del piccolo Moncho) per concentrarsi sui problemi degli altri dato il recente impegno assunto in politica.

Decisamente nervosa per la situazione, un giorno Lolita perderà i sensi in bottega, tant’è che Carmen – la prima a soccorrerla – la farà riflettere sulla possibile idea che sia nuovamente incinta. Purtroppo per lei, questa ipotesi cadrà nel giro di pochissimi giorni e la signora Palacios assocerà il suo stress ai problemi che ha avuto col marito negli ultimi tempi.

Inoltre nel corso della festa nuziale di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e Felicia Pasamar (Susana Soleto) faranno infatti irruzione i fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer) e, dato che sarà abbastanza annoiata, l’ultima arrivata non esiterà a fare la “civetta” con Antonito, indispettendo ovviamente Lolita. Il tutto peggiorerà la situazione.

Intervenuto il medico per accertare lo stato di salute della donna. Al termine della visita, Lolita scoprirà che la sua situazione potrebbe essere più critica di quanto pensasse. Tuttavia, prima del riscontro effettivo degli accertamenti, la Palacios riceverà l’ordine di stare a completo riposo, ma ovviamente non farà nulla di quello che le è stato detto. E così, nel giro di poche settimane, la situazione si farà ancora più critica.