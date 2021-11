L’ultimo video della Regina Elisabetta: situazione sempre più grave

L’ultimo video della Regina Elisabetta non è riuscito a placare completamente la preoccupazione per la sovrana. Come stanno davvero le cose?

La monarca inglese, ormai novantacinquenne, da qualche tempo sta facendo fronte a dei problemi di salute che le hanno impedito di svolgere normalmente tutti i suoi compiti istituzionali.

Appena qualche settimana fa, infatti, Sua Maestà era apparsa per la prima volta con un bastone da passeggio in pubblico dopo circa 15 anni (l’ultima volta che era accaduto Elisabetta era convalescente da un intervento al ginocchio).

Successivamente Elisabetta aveva rinunciato ad alcuni impegni istituzionali piuttosto faticosi al fine di rimettersi in forma per la Domenica della Memoria, durante la quale nel Regno Unito si commemorano i caduti della Prima Guerra Mondiale. L’evento rappresenta una delle occasioni di maggiore connessione tra i Royals e il popolo inglese, quindi Sua Maestà intendeva fermamente prendervi parte.

Purtroppo le cose non sono andate bene come si sperava e, in occasione delle commemorazioni che si sono svolte la scorsa Domenica 14 Novembre, Elisabetta era dolorosamente assente.

A sostituirla, come avviene sempre in questi casi, gli altri membri senior della Famiglia Reale, per intenderci coloro di cui Harry e Meghan hanno deciso di non fare più parte.

Il Conte di Wessex ha letto un discorso in nome di sua madre, nel quale Elisabetta affermava che nessuno può fermare lo scorrere del tempo e che sembrava impossibile fossero passati 50 anni dal momento in cui lei e il Principe Filippo si erano recati per la prima volta alle celebrazioni della Domenica del Ricordo da Regina e Principe Consorte.

Al culmine della cerimonia, il Principe Carlo ha posato una corona di fiori sulla tomba dei caduti nel nome di sua madre, mentre da una balconata Camilla, Kate e la Contessa di Wessex (moglie di Edoardo, quarto figlio della Regina) assistevano alle cerimonie.

Come sta davvero la Regina Elisabetta? L’ultimo video

Questa evidentissima assenza di Elisabetta è stata la quarta a un evento pubblico già programmato. Considerando che Sua Maestà è molto ligia al dovere e che non sopporta l’idea di non rispettare gli impegni presi, tutti i sudditi della Regina hanno cominciato a nutrire una grandissima preoccupazione nei confronti della sovrana.

Da palazzo non sono trapelate molte informazioni sullo stato di salute della sovrana: era stato reso noto soltanto che Elisabetta era di buon umore e in un buono stato di salute, com’era stato lo stesso Primo Ministro Boris Johnson a riferire qualche settimana fa.

La conferma di questo arrivò direttamente dalle fotografie dei reporter, che immortalarono Elisabetta al volante da sola, impegnata in una “scappatella” reale.

Leggi Anche => La Regina Elisabetta è inarrestabile: ecco cosa fa invece di riposare

Oggi però da palazzo arrivano notizie secondo cui la Regina Elisabetta si è slogata la schiena, quindi la sua necessità di camminare senza bastone non derivava da problemi alle articolazioni delle gambe ma da problemi alla schiena.

A seguito di ciò i medici della Regina hanno imposto almeno un mese di totale riposo per la sovrana, che quindi non potrà prendere parte ad altre occasioni ufficiali.

Questo però non significa che Elisabetta II abbia smesso di lavorare. Al contrario, è impegnata nelle sue mansioni di ufficio, che vengono considerate “lavoro leggero” e che i medici le hanno concesso di continuare.

A testimoniare l’attività “indoor” della sovrana è arrivato un video di Instagram condiviso dagli account ufficiali della Famiglia Reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Ship (@chris.ship.royal)

Nel video si può vedere la sovrana nel palazzo di Windsor, in piedi senza bastone mentre accoglie il capo della difesa del Regno Unito, che si è congedato da Sua Maestà appena prima di ritirarsi dalla vita pubblica e andare in pensione.

Fa quasi tenerezza pensare che, invece, ad Elisabetta non è concesso andare in pensione e che, in virtù della sua forza morale e del suo senso del dovere, probabilmente la Regina Elisabetta non si ritirerà mai a vita privata, come aveva invece scelto di fare Filippo nel 2017.

Questo significa che, fino all’ultimo giorno della sua lunghissima vita, Elisabetta rimarrà Regina del Regno Unito, nel pieno delle sue funzioni.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!