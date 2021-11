Test: quanti animali conti in questa immagine? uno sfugge a tutti

Vediamo quanto sei bravo ad osservare una immagine e tutti i suoi dettagli. Quanti animali vedi in questa immagine?

Il test di oggi è un test che ti sfida a trovare tutti gli elementi nascosti in una data immagine. Ovviamente hai un tempo prestabilito per are la risposta, questo aumenta il grado di difficoltà del test. Hai 15 secondi per dire quanti animali hai contato.

In questa immagine è racchiusa una vasta fauna selvatica. Riuscirai ad individuare tutti gli animali nascosti? Non tutti riescono a trovare gli animali, abbiamo notato che la maggioranza delle persone che ha accettato questa sfida ne ha tralasciato uno, sempre lo stesso animale. Per individuarli tutti, e questo in particolare, è necessario concentrarsi attentamente.

Quanti animali puoi trovare in questa foto?

Questo test è un passatempo che allieterà la tua giornata ma anche un ottimo mezzo per allenare la tua vista. Questo test è apparentemente molto facile. Tutto quello che devi fare è osservare l’immagine e dire un numero, esattamente il numero di animali individuati. Se si pecca di concentrazione non si riuscirà a vincere la sfida. Moltissimi utenti che hanno deciso di sottoporsi al test hanno tralasciato un animale. Questo test necessita di tutta la tua pazienza.

Vediamo quanto è acuta la tua vista e quanto sei bravo ad osservare.

Riuscirai a fornire la risposta esatta solo se ti fermerai un attimo e focalizzerai tutta la tua attenzione su questa fauna selvatica.

Dovresti dilettarti a fare questi test ogni giorno, potenziano notevolmente le tue abilità visive e la tua capacità di percepire il dettaglio. Otterrai in poco tempo una vista da falco. Chissà se questo volatile è tra gli animali dell’immagine.

Sei pronto? Ti ricordiamo che hai solo 15 secondi per dare una risposta.

Quasi tutti gli animali vengono individuati facilmente. Alcuni più di altri. La difficoltà cade su un animale in particolare, che sfugge a molti.

Risultato del test

Se sei riuscito a trovare tutti gli animali significa che hai una vista molto sviluppata e sei un osservatore eccelso.

Nel caso in cui tu abbia tralasciato qualche animale o tu abbia impiegato più tempo a trovare tutti gli animali, allora significa semplicemente che hai bisogno di allenarti di più, ma sei sulla buona strada.

Ora passiamo al numero di animali che avresti dovuto contare. La maggior parte delle persone ha risposto 11 animali. Come vi avevamo accennato la maggior parte delle persone ha anche tralasciato un animale.

Gli animali in totale sono 12. Se non riesci a vedere l’ultimo animale è perché questa immagine è una sapiente illusione ottica. Pensa solo il 15 % degli utenti hanno risposto esattamente al test.

Ecco quali sono gli animali che avresti dovuto elencare, il dodicesimo è l’animale che sfugge agli occhi attenti di tutti, o quasi: