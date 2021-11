Test del Crop Top | Dimmi quale top estivo ti manca di più e ti dirò chi sei!

By

Con il test del crop top torneremo con la mente alla spensieratezza dell’estate e scopriremo un lato nascosto della tua personalità legato a questa stagione.

Se l’autunno e l’inverno sono le stagioni della riflessività, dell’intimità e della produttività, l’estate è per eccellenza la stagione della spensieratezza e dell’allegria, che spesso ci mancano tantissimo nei mesi più freddi dell’anno.

Come hai vissuto l’estate e qual è il crop top che hai indossato più spesso? Con questo test utilizzeremo la tua passione per la moda come simbolo di uno degli aspetti meno evidenti della tua personalità.

Ci sono aspetti del nostro carattere che si manifestano solo nei momenti in cui “cala l’inverno”, cioè nei momenti in cui siamo particolarmente stanche e abbiamo bisogno di ricaricare le energie pensando a qualcosa di davvero positivo, che ricarichi le nostre energie fisiche e mentali.

Ecco qual è l’aspetto “segreto” della tua personalità che si manifesta quando hai bisogno di ritrovare la tua forza!

Test del Crop Top

Per eseguire correttamente questo test dovrai soltanto scegliere uno dei modelli di crop top che ti proponiamo: può essere quello che assomiglia davvero al tuo top preferito oppure quello che avresti indossato più spesso la scorsa estate. Fatto questo dovrai solo leggere il profilo corrispondente alla tua scelta e scoprire qualcosa di sorprendente su di te!

1 – Il Crop Top Blu Elettrico

Il crop top blu elettrico è un capo di abbigliamento che non passa inosservato, che cattura lo sguardo dell’osservatore con un colore intenso e con una particolare smerlatura intorno alle spalle.

Se questo crop top è il tuo preferito, sei una persona energica che ama stare al centro dell’attenzione e catturare tutti con con la sua voglia di fare e con il suo desiderio di organizzare cose sempre nuove, mettendo in comunicazione le persone e creando situazioni in cui tutti siano felici.

Ciò che ti permette di ricaricarti in un momento di “down” è la vicinanza delle altre persone: sei una persona molto più estroversa di quello che credi e non dovresti mai privarti degli stimoli sociali e culturali.

2 – Il Crop Top Rock

Questo crop top non è altro che una classica T – Shirt modificata nelle dimensioni e nelle proporzioni. Il colore pastello di base contrasta con la stampa nera al centro e, anche se non si tratta di un capo “estremo”, di certo ha molta personalità.

Questo crop top rappresenta il tuo desiderio di essere sopra le righe per poter esprimere pienamente te stessa. Sei una persona davvero rock and roll, che ama andare al di là degli stereotipi e che crede nella libertà di espressione.

Ciò che ti manca di più dell’estate è la possibilità di godere pienamente del tuo tempo senza dover sottostare a obblighi e orari: di certo ciò che ti ricarica di più, quando sei un po’ giù di corda è dedicarti a qualcosa che ti piace davvero e che riaccende il tuo entusiasmo: qualcuno ha detto concerti e musica rock!?

3 – Il Crop Top di Pizzo

Questo capo di abbigliamento è certamente uno dei più classici esempi di abbigliamento femminile. Si tratta di un modello estremamente tradizionale, la cui unica originalità consiste nella ridottissima lunghezza che lascia la pancia scoperta.

Se hai scelto questo crop top significa che ciò che apprezzi di più dell’estate è la possibilità di essere spensierata, leggera e in armonia con la natura, in piena serenità e insieme alle persone con cui sei più in armonia. Le persone litigiose e negative non fanno bene al tuo spirito: tieniti assolutamente lontana da loro!

Se hai scelto questo crop top sei una persona estremamente spirituale, che ha dentro di sé una profondità di sentimenti che non sempre si manifesta chiaramente all’esterno. Ciò che ti permette di ricaricarti quando sei un po’ giù è la possibilità di camminare in mezzo alla natura, praticare ginnastica, yoga, arte o meditazione.

4 – Il Top di Pizzo Nero

Il pizzo nero è uno dei tessuti più femminili e sexy in assoluto, in grado di creare delle emozioni profonde tra coloro che lo vedono indossato dal corpo di una donna.

Se hai scelto questo top significa che sei una donna estremamente femminile, molto in sintonia con la sua sensualità e che non ha affatto paura di esprimerla. Sei naturalmente carismatica e sai come attirare senza sforzo l’attenzione di tutti coloro che ti circondano.

Ciò che ti manca di più dell’estate probabilmente è la possibilità di incontrare molte persone, di essere ammirata e desiderata. Anche se probabilmente a volte lo dimentichi questo significa che sei una persona molto sicura di te, che non ha alcun problema a gestire l’attenzione degli altri su di sé e la “pressione” che da essa deriva. Cosa ricarica meglio le tue energie? Una bella sessione di shopping in cui comprare qualcosa che ti faccia sentire davvero bene a tuo agio e in sintonia con la parte più seduttiva di te.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.