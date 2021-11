Che casa di Hogwarts scegli? La risposta svela le tue vere qualità

Fan di Harry Potter (o Potterheads, come vi piace chiamarvi) a raccolta! Per celebrare il ventesimo anniversario della saga, vi proponiamo il test delle case di Hogwarts!

Occhiali tondi, capelli spettinati ed una curiosa cicatrice sulla fronte. Vent’anni (ed un giorno) fa, precisamente il 16 Novembre del 2001 usciva nelle sale il primo film ispirato dalla saga dei libri di Harry Potter. Possiamo ben dire che si è trattato di un viaggio emozionante!

Piccoli fan, ormai cresciuti, e nuovi fan (di tutte le età) continuano a celebrare, leggere, guardare e vivere il mondo di Harry Potter ogni anno.

Abbiamo pensato, quindi, di omaggiare questo anniversario con un test che ti porterà direttamente dentro Hogwarts!

Test delle case di Hogwarts: scopri chi saresti nel mondo di Harry Potter

Qual è la tua casa preferita di Hogwarts?

Aspetta, facciamo un passo indietro: qualora tu sia una di quelle persone che non ha mai letto neanche un libro di Harry Potter o che, in questi venti anni, non è mai andata al cinema, forse non sai di che cosa stiamo parlando.

Hogwarts è la scuola di magia frequentata dal maghetto più famoso del mondo: Harry Potter, per l’appunto!

In vista della celebrazione per i vent’anni dall’uscita del primo film, quindi, abbiamo deciso di chiederti qual è la “casa” nella quale saresti voluto finire.

Parliamo, ovviamente, delle “case” degli studenti di Hogwarts, formatesi in seguito ai quattro fondatori della scuola magica.

Ci sono i Grifondoro (la casa dove si trova Harry Potter), i Serpeverde (quella degli acerrimi nemici di Harry Potter), i Tassorosso ed i Corvonero.

Fai un respiro profondo, torna bambino e dicci: in quale delle case di Hogwarts avresti voluto essere smistato?

Grinfondoro : si tratta della “casa” più famosa, visto che è proprio quella di Harry Potter! I ragazzi che vengono smistati in Grifondoro sono generalmente persone coraggiose e forti , audaci e cavallereschi . Insomma, è chiaro perché ti piacerebbe essere in questa casa, non trovi?

Se hai scelto Grifondoro , però, abbiamo anche una sorpresa per te: non è detto che tu sia una persona per forza coraggiosa e forte solo perché hai fatto questa scelta!

Le case di Hogwarts rispecchiano, anche, i nostri desideri : evidentemente, quindi, tu ambisci ad essere una persona con principi morali forti e coraggio da vendere!

Forse non sei ancora l’eroe che vorresti diventare ma di certo sei sulla buona strada: scegliere questa casa ci ha fatto capire che il tuo cuore è nel posto giusto!

: si tratta della “casa” più famosa, visto che è proprio quella di Harry Potter! I ragazzi che vengono smistati in Grifondoro sono generalmente persone e , e . Insomma, è chiaro perché ti piacerebbe essere in questa casa, non trovi? Se hai scelto , però, abbiamo anche una sorpresa per te: non è detto che tu sia una persona per forza coraggiosa e forte solo perché hai fatto questa scelta! Le case di Hogwarts rispecchiano, anche, i : evidentemente, quindi, tu ambisci ad essere una persona con principi morali forti e coraggio da vendere! Forse ma di certo sei sulla buona strada: scegliere questa casa ci ha fatto capire che il tuo cuore è nel posto giusto! Serpeverde: ambizioso, privo di scrupoli e decisamente abituato a prevalere. Sei un vero Serpeverde nella vita reale, vero?

Chi sceglie questa casa è generalmente qualcuno che non ne può più di sentir parlare di amore e di buoni sentimenti. I cattivi non sono poi così “cattivi” come li dipingono!

Tantissime persone ambiscono ad essere dei veri Serpeverde: persone orientate verso il successo, che lavorano duramente e che farebbero di tutto per raggiungere i loro obiettivi.

La tua scelta, quindi, ci rivela che sei una persona che punta veramente in alto. Non c’è limite, se non il cielo, e non hai paura di farti avanti per ottenere quello che vuoi!

Gli altri dovrebbero stare attenti vicino a te: non sei assolutamente da sottovalutare!

Tassorosso : pacifisti ed amanti della natura , i Tassorosso vengono spesso guardati quasi dall’alto in basso. Quasi nessuno sceglie questa casa e chi lo fa si sente spesso insultare, come se non avesse qualità importanti .

Ovviamente, chi non conosce bene i Tassorosso si sbaglia di grosso. Chi sceglie questa casa, infatti, è una persona che ama lavorare duro e godere poi dei frutti del suo impegno. Sveglia presto ed a dormire appena dopo cena, una sensibilità quasi sconvolgente ed un amore per la natura impareggiabile .

I Tassorosso (e tu, che hai scelto la loro casa), sono persone in pace con sé stesse e con il mondo che le circonda. Non hai bisogno di ninnoli o frivolezze , di successo o di schiacciare gli altri per sentirti al meglio!

: ed , i vengono spesso guardati quasi dall’alto in basso. Quasi nessuno sceglie questa casa e chi lo fa si sente spesso insultare, come se non avesse . Ovviamente, chi non conosce bene i Tassorosso si sbaglia di grosso. Chi sceglie questa casa, infatti, è una persona che e godere poi dei frutti del suo impegno. Sveglia presto ed a dormire appena dopo cena, una quasi sconvolgente ed un per la . I (e tu, che hai scelto la loro casa), sono persone in pace con sé stesse e con il mondo che le circonda. di ninnoli o , di successo o di schiacciare gli altri per sentirti al meglio! Corvonero: intelligenti, ovviamente, ma anche altamente specializzati, capaci di non distaccarsi dai propri interessi e convinti di dover eccellere sempre in tutto i Corvonero sono i veri sapientoni delle case di Hogwarts!

Chi sceglie questa casa è qualcuno che ha standard veramente alti e che non ha paura di metterli in pratica. Chi è un vero Corvonero lo sa: non gli piace essere “tirato indietro” e non ha rapporti se non con persone che ama e che stima.

Soprattutto, però, gli altri devono essere al suo stesso livello di intelletto: non sempre è così semplice trovare amici o partner così eruditi, vero Corvonero?

Siete persone che hanno fatto della propria intelligenza un’armatura e combattete una battaglia tutti i giorni. Che dire, se non complimenti?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.